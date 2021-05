Zagrepčanka mora platiti kaznu za vrijeđanje: ‘Bosančino glupa, došao si iz Bosne i galamiš’

Zagrepčanka Nataša (48) proglašena je krivom i osuđena jer je muškarcu imena Damir tokom svađe rekla: “Bosančino glupa, došao si iz Bosne i galamiš”.

Sve se odigralo još u septembru oko 20 sati ispred trgovine na Trešnjevačkom placu. Kako je posvjedočio policajac koji je stigao na Natašin poziv, Nataša je zaustavila svoj automobil i zagradila Damirovo vozilo.

– Dolaskom na mjesto dojave na Trešnjevački trg broj jedan utvrdio sam da je između gospođe i gospodina došlo do nesuglasica radi parkiranja vozila, kojom prilikom ju je Damir vrijeđao riječima da je majmunka, životinja i da se izvoli maknuti kako bi on izašao. Na to ga je je Nataša vrijeđala izgovarajući mu da je glupava bosančina, da je došao iz Bosne i da galami, na što je Damir podigao brisač na prednjem staklu njenog automobila, ali bez štete na vozilu. Sjećam se dobro da je i Damiru i gospođi izdan prekršajni nalog radi remećenja javnog reda i mira vikom i galamom, međusobnim vrijeđanjem – svjedočio je policajac.

Damir je na koncu prihvatio prekršajni nalog, ali Nataša je uputila prigovor pa je sve završilo na sudu. No, kako se na ročišta nije odazivala, osuđena je u odsutnosti.

Kažnjena je s 50 maraka, odnosno 189 kuna. Ako kaznu podmiri u roku od mjesec dana, treba platiti samo dvije trećine, odnosno 126 kuna, piše Depo

