Drama u susjedstvu: Nakon žustre svađe, doktor pozvao kolegu na parking

Tokom radnog sastanka u bolnici na kojem je prisustvovalo desetak djelatnika, došlo je do povišenih tonova i nesuglasica, te su se u prepirku oko prijema jednog pacijenta upustili 49-godišnji liječnik i sedam godina stariji kolega.

Prema informacijama bliskim liječnicima, navodno je 56-godišnjak pozvao mlađeg kolegu u vrhuncu svađe da izađu iz bolničkog kruga van na parkiralište i da riješe problem.

Nije dugo trebalo da policija obavi razgovor i s prokazanim 56-godišnjim kirurgom protiv kojeg je potom uslijedila kaznena prijava za prijetnje. prenosi “Radiosarajevo“.

Iz PU dubrovačke kažu da su u utorak zaprimili prijavu liječnika Opće bolnice Dubrovnik.

“Oštećeni je naveo da ga je prethodno toga dana na radnom sastanku kolega liječnik vrijeđao te mu uputio prijetnju koju je shvatio ozbiljno i zbog toga slučaj prijavio policiji. Provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrđeni su navodi oštećenog te je protiv osumnjičenog 56-godišnjeg liječnika podneseno posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139.st.2, a u svezi st.3 Kaznenog zakona”, rekli su u policiji za Jutarnji list.

S obzirom na to da je prijetnja upućena službenoj osobi a u vezi s njenim radom, zakon za to predviđa sankciju od šest mjeseci do pet godina zatvora.

“Nakon što su se verbalno sukobili, jedan od njih prijavio je policiji drugog, pa su danas njihovi djelatnici došli u bolnicu uzeti iskaz od prijavljenog. Istovremeno ja sam ih kao ravnatelj pozvao na razgovor, te su našem unutarnjem povjerenstvu predali pismene izjave o tom incidentu”, otkriva direktor dubrovačke bolnice Marijo Bekić dodajući kako oba liječnika uredno rade svoj posao, a svađu pripisuje umoru i nervozi zbog rada u otežanim uvjetima pandemije COVID-19.

