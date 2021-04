Životna drama srpskog glumca: Bio je pozitivan na koronu, a onda je saznao da je i njegova osmomjesečna beba zaražena!

Naime, iako je on imao blage simptome, njegova kćerkica, osmomjesečna Rosa, takođe je imala koronu.

– Bilo je dosta napeto, zarazio sam se krajem jeseni, ali sam prošao sa kućnim liječenjem. Supruga Una i kćerkica Rosa su morale da se odvoje, a onda se ispostavilo da je i Rosa pozitivna. Iako smo nas dvoje mladi roditelji nismo bili previše uplašeni – kazao je i dodao:

– Doktori su nam savjetovali da je ne spuštamo. I to je trajalo nekoliko dana. Međutim, bebe sve to mnogo lakše podnose. Bio je to najizazovniji period u našim životima, ali se sve ipak dobro završilo, bez posljedica. prenosi “Ekskluziva“.

