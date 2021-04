Upucao prijatelja u glavu pa ga izbacio iz auta

Dok su čekali odlazak na izdržavanje svojih zatvorskih kazni, 30-godišnji Sandro Firić iz Solina i 32-godišnji Branko Mijatović iz Splita nalazili su se zajedno i družili, piše Jutarnji list.

Navodno uopće nisu bili u lošim odnosima, a šta je krenulo po zlu da Mijatović u ponedjeljak navečer završi s metkom u glavi znaju samo oni.

Kriminalističko istraživanje je pokazalo da je Firić pucao jednim metkom Mijatovića u glavu da bi nakon toga ili on ili njegova djevojka zvali hitnu pomoć.

Mijatović je s prostrjelnom ranom glave izbačen iz automobila i ostavljen da leži na staroj kliškoj cesti u blizini tunela u ponedjeljak kasno navečer, a o tome je policiju izvijestila ženska osoba oko 22.55 .

Policija je, dakle, odmah znala koga traži te je par sati nakon toga u prvim satima utorka u mjestu Cista Provo uhapsila Firića koji je bio sa svojom djevojkom u automobilu Smart koje je u njenom vlasništvu.

Privedeni pa pušteni

Policija je na ispitivanje u utorak ujutro dovela i Hrvoja Ninčevića koji je davno osuđen za ubistvo redara Romana Bakovića i ranjavanje Marija B. u splitskoj diskoteci “Shakespeare” u avgustu 2002. godine, ali je on tokom dana pušten jer se pokazalo da nema nikakve veze s ovim djelom.

Puštena je nakon ispitivanja i Firićeva djevojka, a koji je motiv sukoba, još nije poznato. Mijatovićevo stanje je jako teško, metak mu je prošao kroz desnu stranu glave.

Firić je ovo djelo počinio dok je čekao odlazak na izdržavanje kazne od pet i pol mjeseci zatvora te je za njim bila raspisana potraga zbog izbjegavanja odlaska na izdržavanje kazne.

Naime, pravosnažno je osuđen na osam mjeseci (tri i pol je odslužio u istražnom zatvoru) jer ga je jedan drugi prijatelj, a riječ je o Zvonimiru V., jako naljutio. Firić je tražio da ga ovaj negdje odveze svojim automobilom, a kad je ovaj to odbio, Firić mu je “prišio” nepostojeći dug, rekavši da mu najprije duguje petsto, a onda hiljdau eura te mu je dao par dana za isplatu.

Dok ne nabavi taj novac, Firić je prijatelju oduzeo njegovo vozilo Citroen Xsaru te ga je nakon izvjesnog vremena ostavio skrivenog u šumi.

Oružje i premlaćivanja

Također, skrivao je automatsku pušku marke Crvena zastava M-70 s pripadajućim spremnikom u kojem se nalazilo 30 metaka kalibra 7,62 milimetara, koju je na neutvrđen način prethodno nabavio.

Protiv Firića se vodi još nekoliko postupaka među kojima i onaj iz 2014. za premlaćivanje sada pokojnog hvarskog ugostitelja Frane Žuvele, tadašnjeg vlasnika lokala Marinero.

Zbog krađe Firić je osuđen na uvjetnu kaznu od sedam mjeseci s rokom kušnje od dvije godine, što znači da je to kazneno djelao na Hvaru počinio u vremenu uvjeta. Za to djelo je bio osumnjičen i njegov sada pokojni brat Ante koji je poginuo 2018. godine na autocesti A3 pokraj Ivanić-Grada kada je pokušao pretrčati cestu, a na njega su naletjela dva automobila.

Ante je godinu dana prije toga uhićen jer je s još petoricom splitskih huligana izazivao nerede na stadionu JNA na utakmici između Partizana i Zvezde.

Ni ranjeni Branko Mijatović nije nepoznat policiji i pravosuđu. Prije ranjavanja ga je čekao odlazak na odsluženje pravomoćne kazne od godinu i pol dana zatvora jer je uhićen u Krležinoj ulici u Splitu 2015. godine s kilogramom i 186 grama marihuane, 454,27 grama amfetamina i 100 kapsula droge amfetamin koje je namjeravao prodati kupcu koji je došao kasnije od policije koja ga je uhitila.

Branko Mijatović se za Slobodnu Dalmaciju 2016. godine žalio na brutalno postupanje policije prema njemu tri dana nakon Ultra festivala.

Kako su nam tada rekli iz policije, sila je prema njemu primijenjena nakon što su policajci ušli u stan i vidjeli kako kroz prozor baca keramičku pločicu s praškastim tragovima bijele materije.

Učinili su to da bi, kako su tada pojasnili, “spriječili uništavanje dokaznog materijala i bijeg”, a u postupanju je mladić zadobio lakše tjelesne ozljede.

“Izubijali me”

On sam je tada ispričao:

-Jedan policajac me udrio šakom, a onda su me toliko izubijali da su se u jednom trenu valjda pobojali jesam li živ. Ponavljam, ja to ništa ne znam, tako kažu svjedoci. Mene je u bolnici probudila bol, taman su mi namještali nos. Pita sam onako krvav policajce koje sam vidio što je bilo, a jedan mi je rekao samo da su me preuzeli od kolega. Prvo su mi namještali nos i šivali mi usta, imam devet kopči, a onda su me odveli na snimanje..

Mijatović (32) treba u zatvor zbog prodaje droge

Branko Mijatović zvani Naranča (32) koji je prostrijeljen i izbačen iz automobila na kliškoj cesti, već je evidentiran u splitskoj policiji zbog posjedovanja većih količina droga. Da je otišao na izdržavanje zatvorske kazne, osuđen je na dvije godine zatvora zbog preprodaje heroina, vjerojatno bi na Bilicama bio sigurniji nego na slobodi. O njemu u splitskom narkomiljeu, kažu naši sugovornici koji su željeli ostati anonimni, vlada iznimno loše mišljenje, a neki epiteti kojima su ga nazvali, karakterno ga opisuju u najgorem mogućem svjetlu. Kad mu je po završetku festivala Ultra 2016. policija upala u stan tražeći drogu, Mijatović se žalio medijima da su ga “izubijali”. Mijatović je jedno vrijeme radio i u MUP-ovoj zaštitarskoj tvrtki AKD dok ga nije “uzela kocka i droga”.

Facebook komentari