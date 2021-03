PANIKA U HRVATSKOJ: Zbog uvođenja Covid pasoša prijeti potpuni kolaps turizma, šta to znači za turiste iz BiH

Odluka je na tragu onoga što se već ranije najavljivalo, no smatram da je rok do lipnja malo predugačak te da nas ništa ne sprečava da prije implementacije certifikata i sami donesemo odluku kako ćemo preko granica puštati osobe koje imaju potvrdu o cijepljenju bez potrebe da odlaze u karantenu. Moj je stav da ništa ne trebamo čekati”, izjavio je za Jutarnji list direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

Dokazat će da je osoba ili cijepljena protiv covida-19, ili posjeduje negativan test, ili dokaz da je preboljela covid-19. Potvrda se izdaje i državljanima Europske unije, ali i stranim državljanima koji žive u Europskoj uniji i članovima njihove obitelji. Izdavanje ovih potvrda za građane EU će biti besplatno.

“Digitalna potvrda” će sadržavati podatke o cjepivu, tko je proizvođač, broj doze i datum cijepljenja. Potvrda o testiranju će sadržavati vrstu testa, datum i vrijeme testiranja, mjesto testiranja i rezultat. Priznavat će se i PCR test, ali i brzi antigenski test. Potvrda o tome da je osoba preboljela covid-19 sadržavat će datum kada je utvrđen pozitivan test, tijelo koje je izdalo potvrdu, datum izdavanja i rok trajanja,piše Slobodnabosna

Predsjednik udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba je izrazio skepsu u vezi s rokovima do jula, napomenuvši kako je za Hrvatsku važno da se uvjeti propuštanja na granicama detaljno definiraju odmah,piše

“Nadam se da će EU u donošenju rješenja vezanih uz covid-putovnicu biti brža nego što je bila dosad”, upozorio je Žgomba.

No, šta to znači za turiste iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko tromi protokoli EU budu poštovani nije realno očekivati da Hrvatska otvori granice do kraja jula. A, što je još gore, iako je najavljeno da Covid-pasoši neće biti financirani od strane turista, troškove za PCR testove će morati snositi sami turisti, što znatno poskupljuje cijenu ljetovanja, a što će se dodatno odraziti na posjetu iz zemalja regiona. Bilo kako bilo, i ova bi turistička sezona mogla proteći bez gostiju iz BiH u Hrvatskoj, osim ako se neke odluke hitno ne promjene.

