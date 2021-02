Zavadlav sutkinji: ‘Nisam kriv! Oslobodite me i nominirajte za Nobelovu nagradu za mir’

Filip Zavadlav je u nastavku suđenja danas u Splitu ipak iznio svoju obranu, a na pitanje sutkinje je rekao da neće odgovarati na pitanja. Zavadlav se izjasnio da nije kriv i od sutkinje zatražio nominaciju za Nobelovu nagradu za mir.

– Ja nisam kriv, tražim da me oslobodite optužbe i da me se nominira za dodjelu Nobelove nagrade za mir. Što se tiče ovog psihijatrijskog vještačenja koje je provedeno ja se s tim ne slažem. Ukoliko moja krivnja leži u tome što sam ja živ, onda sam kriv sto posto, dajte mi 50 godina – rekao je među ostalim Zavadlav.

Tijekom iznošenja obrane negirao je počinjenje djela.

– U potpunosti negiram počinjenje kompletne optužbe koja mi se stavlja na teret. Razmišljanje da bi ja bio eventualni sudionik događaja je nametnuto i imputirano od strane drugih osoba. Ja sebe ne vidim na mjestu zločina, ja sam tada bio u moru. Uhićen sam na temelju nečije insinuacije. Ja to nisam napravio. Još uvijek me nitko nije uvjerio da sam baš ja osoba koja je pucala. Što se tiče stradalih, mogu potvrditi da sam više puta bio prisutan prilikom njihovih agresivnih i nasilničkih ispada, što sam kasnije sa svojim prijateljima prepričavao, a što su oni shvatili na svoj način i interpretirali dalje. Ja na to ne mogu utjecati – kazao je Zavadlav, piše “24sata“.

Dodao je da je dosta puta čuo od raznih drugih osoba da su bile fizički napadane i maltretirane od strane trojice stradalih i da su oni inače u društvu bili na glasu kao neprilagođene osobe i nasilnici.

– Meni je žao što živimo u društvu gdje se događaju ovakve stvari i želim da se iz ovog slučaja izvuku pouke, svi na civilnoj i institucionalnoj razini kako se ovakve stvari više ne bi događale – rekao je Zavadlav.

