Otkriveni motivi za nezapamćeni pokolj: Policija traži ubojicu, imaju važnu obavijest za građane

Na ulicama Šibenika trenutno traje opsadno stanje nakon višestrukog ubojstva koje je šokiralo cijeli grad. Najnovije neslužbene informacije govore da je hicima iz automatskog oružja navjerojatnije kalašnjikova ubijeno četvero ljudi. Naravno, šibenska policija poslala je sve raspoložive snage na teren i još uvijek tragaju za osumnjičenim ubojicom

Policija je demantirala da je ubojica mrtav te je poslala važno priopćenje za građane.

– U vezu s navedenim događajima dovodimo mušku osobu koja se koristi osobnim vozilom marke ŠKODA KAROQ, sive boje, registarskih oznaka ŠI-959-HF. Pozivamo građane u slučaju da primijete navedeno osobno vozilo žurno dojave policiji lokaciju na brojeve telefona: 192; 022/ 347-139 ili 022/ 347-446. Upozoravamo građane da se ne približavaju vozilu već odmah obavijeste policiju, stoji u priopćenju.

Doznajemo neslužbeno da su, među ubijenima, Radojka Danek, stečajna upraviteljica. Nju i još dvije osobe ubio je, po naravno neslužbenim informacijama, Branko Koloper, vlasnik šibenske tvrtke “Matkol” koja je po gradu imala lanac pekara. Nakon što ih je izrešetao u šibenskom predjelu Ražine, Koloper je sjeo u automobil i odvezao se do Vodica gdje je ispred trgovine “Djelo” ubio Tedija Slamića, izvršnog direktora trgovačkog lanca “Djelo”.

Po gradu se već odmah nakon što su mediji objavili da je došlo do ubojstava pronijela priča po kojoj je Koloper na sastanak u Ražine, ispred svog proizvodnog pogona zvao stečajnu upraviteljicu Danek i Šparadu koji je navodno trebao preuzeti neke njegove poslovne prostore. Nesretnu je ženu očito dovezao muž na mjesto sastanka, a kada je stigao i Šparada, umjesto da se dogovore, Koloper je zapucao iz kalašnjikova. Nakon toga odvezao se do Vodica, a tek se treba utvrditi da li je znao da će se tamo ispred svog dućana naći Slamić ili je i njega navukao na sastanak.

A zašto je do tragedije došlo? Ponavljamo opet, neslužbene informacije govore da je Koloper smatrao Slamića odgovornim za propast svoje nekad uspješne firme. Kad je “Djelo” otvaralo lance svojih trgovina, Koloper je sa vlasnicima dogovorio da će imati poslovnu suradnju na način da će trgovački lanac kupovati njegove pekarske proizvode. Cijela je priča dobro krenula, no onda je došlo do problema i trgovački lanac više nije plaćao Koloperu isporuke. Dug se gomilao, a upućeni govore da je onda Koloper sa Slamićem dogovorio da dug kompenziraju u brašnu.

No, ispalo je na kraju da je brašno imalo veću cijenu nego završni pekarski proizvod pa se nakon nekog vremena ispostavilo da je “Matkol” dužan “Djelu” preko pola milijuna kuna. Naravno, ovi su mu blokirali tvrtku, a nakon 120 dana FINA je pokrenula stečaj zbog duga koji se popeo na 831.702 kune.

Nije to bio jedini dug “Matkola” jer se pisalo nakon otvaranja stečaja da je dužan i Poreznoj upravi, OTP banci skoro tri milijuna kuna, Hrvatskim šumama, Tržnicama Šibenik, Zavodu za javno zdravstvo, Zelenom gradu itd.

No, očito je da je Koloper smatrao da je “Djelo” odgovorno za početak njegove propasti. Nekad uspješna firma tako je dospjela pod pasku stečajne upraviteljice Danek. Posljednji članci objavljeni na lokalnim portalima govorili su o tome da je Skupština vjerovnika, u srpnju 2019. godine, na prijedlog stečajne upraviteljice odlučila da će na bubanj otići sva imovina i to šest nekretnina, deset Matkolovih vozila, sva osnovna sredstva i tri rashladne vitrine.

Teško je sad nagađati i istraga bi nakon ovih ubojstava trebala pokazati i utvrditi koji je bio motiv ovog u šibenskom kraju nezapamćenog zločina, piše SlobodnaDalmacija.

