Zašto je Enedin t. ubio svoju bivšu suprugu i njene roditelje: Komšije misle da je samo jedan razlog

Višestruko obistvo u selu Rasno, koje se nalazi između Sjenice i Novog Pazara (Sandžak, Srbija), šokiralo je cijelu regiju. Jedan od svjedoka samog epiloga masakra u porodičnoj kući Šemovića ispričao je njemu poznate detalje tragedije.

44-godišnji Enedin Turković osumnjičen je da je ubio svoju bivšu suprugu i njene roditelje. Ubijeni su Fehim Š. (64), Šefka Š. (60) i Bisera Š. (44). Ranjen je Bekim Š. (35), dok su još dvoje njihovih rođaka, koji su se nalazili u kući u vrijeme ubistva, Zineta A. i Nevzat A., također ranjeni.

– Pozvao me je na telefon i rekao mi je da dođem po njega da ga vozim u bolnicu. Bilo je strašno, ali razmišljao sam o tome kako da ga spasim – izjavio je rođak S.Š., koji je jedan od prvih pritekao u pomoć ranjenom Bekimu Š.

Jedan od poznanika ove porodice ispričao je za Blic da se Bekimova supruga porodila prije pet dana, te da su u kući proslavljali rođenje djeteta.

– Inače, Bekim je radio jedno vrijeme u Njemačkoj, izgradio je kuću u kojoj je živio sa porodicom. Mnogo je dobar čovjek i on, ali i njegova supruga. Ne znam šta je bilo njegovom zetu da tako nešto uradi…

Ovaj jezivi zločin odigrao se praktično naočigled djece Bisere Š. i Enedina T. koja su se igrala u drugoj sobi.

– Djeca su bila u drugoj sobi, ne znam ko je tu još bio od komšijske djece s njima. Ali strašno je što su oni sve to sigurno vidjeli i čuli – navela je rodica ove familije.

REKONTRUKCIJA DOGAĐAJA:

Enedin i Bisera su godinama bili zajedno i iz tog braka imaju dvoje djece – kćerku i sina od 6 i 8 godina. Prošle godine su se razveli, ali su oboje nastavili da žive u Minhenu, samo odvojeno. Žena sa djecom je tokom praznika došla u posjetu roditeljima u selo, a vratio se i njen bivši muž. Turković je tokom praznika dva puta dolazio u kuću Fehima Š. kako bi posjećivao djecu i bivšu ženu, a prema svjedočenju rođaka i komšija, nije pravio probleme i njihovi susreti prolazili su u miru. Navodno, juče je trebalo da Bisera sa djecom otputuje za Minhen. On je u subotu ujutru ponovo došao, ali su se posvađali.

Enedin je pokucao na vrata koja je otvorila Bekimova supruga. Kada je vidjela pištolj, počela je da vrišti i pobjegla je u sobu u kojoj su bila Enedinova i Biserina djeca i njena beba. Prema tvrdnjama komšinice, on je prvo počeo da psuje, pa da puca na ukućane, ali je zanimljivo da u sobu u kojoj su bili snaha i djeca nije ulazio. Izrešetao je ženu, tasta i taštu! Ljudi su padali kao pokošeni, jedni preko drugih! Dva tijela su nađena u dnevnoj sobi, a jedno u hodniku kuće. Biserinog brata Bekima je teško ranio, a lakše su povrijeđeni i komšinica Zineta A. i njen sin Nevzat A., koji su se zatekli u kući Šemovića, jer su došli na kafu. Potom je pobjegao.

Ova naizgled radosna proslava zbog prinove pretvorila se u tragediju koju će svi pamtiti do kraja života. Inače, Bisera i Enedin bili su u braku, i živjeli u Njemačkoj. Međutim, kada su se rastali ona se vratila u svoj rodni kraj i nastavila život sa svojim roditeljima, koji su također ubijeni jučer.

– Oni su bili jedna prekrasna porodica, poznajem ih odavno… Strašno je to što se desilo, ne znam zbog čega im je naudio. Ni Bisera, njen brat i njihovi roditelji nikada ranije nisu imali bilo kakve incidente. Bili su jako vrijedni i pošteni ljudi. Ko zna šta se desilo tom čovjeku – naveo je jedan poznanik porodice.

Nekoliko trenutaka nakon zločina, u porodičnu kuću pristigao je jedan od njihovih rođaka koji je maloljetan, zatekao žrtve, ali i navodno vidio ubicu kako odlazi na motornim sankama.

– Zbog velikog snijega njemu je vjerovatno bilo lakše da motornim sankama dođe do njih, kako bi brže mogao da pobjegne poslije – tvrdi njihov poznanik.

Rođak S.Š. dobio je poziv od Bekima da dođe u njihovu kuću i preveze povrijeđene do bolnice: “On je mene zvao, ja sam odmah krenuo, bilo je strašno to što sam vidio, ali sam najviše razmišljao kako da spasim one koji su preživjeli. On je sada u stabilnom stanju, operisao ga je hirurg Izet Tutić i nadamo se da će biti dobro. Još sam u šoku, još ne znam šta se desilo, u bolnicu nas ne puštaju…”

Pored Bekima, u pucnjavi su ranjeni i majka i sin, Zineta A. i Nevzat A. Zineta A., je pogođena u nogu i nakon pružene medicinske pomoći ona je otpuštena na kućno liječenje.

Inače, komšije ove porodice i dalje ne mogu sa sigurnošću da kažu zbog čega je Enedin počinio ovako jezivo ubistvo i šta bi mogao da bude razlog.

– Šta god da je, svi se pitamo da li normalan čovjek to može da uradi… Jadna djeca koja su ostala bez majke i nane i dede – pričaju komšije, prenosi portal “Doznajemo“.

