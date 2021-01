Zemljotres u Hrvatskoj otkrio jednu od najvećih afera ikad: Kako je država gradila kuće nakon rata?

U zemljotresu su se, naime, kako sve više izlazi na vidjelo, rušile i kuće koje je država gradila u sklopu obnove nakon rata, odnosno nakon 1995. godine, a što su najvećim dijelom finansirali porezni obveznici.

Kako je moguće da su se kuće koje su stare dvadesetak godina potpuno porušile ili više nisu u stanju za život? Prema onome što smo danas mogli čuti, posla bi moglo biti i za institucije krivičnog progona

– Bit će istrage o obnavljanju kuća nakon rata koje su se urušile u zemljotresu – izjavio je ministar graditeljstva Darko Horvat uoči jučerašnje sjednice vlade.

Nije želio odgovoriti na pitanje koga će se istraživati, a ni komentirati činjenicu da je sadašnji sisačko-moslavački župan Ivo Žinić bio zadužen za obnovu tog područja od 1995. godine, piše “Index“.

– Sjest ćemo s njima za sto… Zazivati bilo čiju odgovornost sada je bespredmetno do trenutka dok ne budemo sigurni što se događalo – kazao je Horvat.

Potom je o mogućem kriminalu prilikom obnove progovorio i premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.

– Treba ispitati, nije dobro da postoje objekti koji bi trebali biti čvršći nego jesu. Sve što treba ispitat će se ispitati, nema a priori zatvaranja za propitkivanje nadležnosti, čija god ona bila. Obnova koju je Hrvatska provodila bila je veliki proces. Ako je bilo izgrađenih zgrada koje nisu u skladu s propisom, to se treba ispitati – poručio je premijer.

Sve je kulminiralo objavom iz DORH-a kako će USKOK od policije tražiti provođenje kriminalističkog istraživanja radi utvrđivanja sumnje o mogućim propustima u poslijeratnoj obnovi objekata na području zemljotresom pogođene Sisačko-moslavačke županije.

– U odnosu na javne objave i istupe pojedinaca te upite o mogućim propustima u poslijeratnoj obnovi objekata na području Sisačko-moslavačke županije, odgovaramo da će Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) hitno zatražiti od policije provođenje kriminalističkog istraživanja radi utvrđenja postojanja osnovane sumnje da bi bilo počinjeno krivično djelo iz nadležnosti Ureda ili neko od drugih krivičnih djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti, te će ujedno zatražiti i od drugih državnih tijela poduzimanje radnji i mjera iz njihove nadležnosti – saopćio je DORH.

Priča koja je počela nakon što se počelo govoriti kako su među kućama srušenim u zemljotresu i one koje su obnavljane i građene nakon rata, mogla bi, dakle, epilog dobiti i na sudu. No riječ je o doista potencijalno golemoj aferi. Naime, ako je tačno da se niz kuća iz obnove srušio, to može značiti da se u obnovi gadno muljalo i da kuće sustavno nisu građene kako je trebalo.

Sada će trebati utvrditi koliko se u izvođenju radova držalo projekata, kao i kako se to nadziralo.

