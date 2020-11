Doktor o samoubistvu pacijenta: Svakog dana vraćamo nekog s prozora

Uzrok ovakvih tragedija i drugih nepredvidivih situacija sa kojima se suočavaju medicinski radnici u ovoj ustanovi često su panični napadi i strah od smrti, kaže dr Predrag Savić za Blic.

“Svakog dana vraćamo nekog sa prozora. Ima mnogo psihijatrijskih slučajeva kod kojih se javlja strah od smrti, panični strah koji vodi ljude u akutne psihoze. Ne možete to da predvidite”, kaže za “Blic” zamjenik direktora dr Predrag Savić.

Ipak, to nije bio slučaj sa čovjekom koji je sinoć skočio kroz prozor bolnice. On nije bio psihijatrijski slučaj, kaže doktor Savić. Ipak, jeste prisustvovao teškim, moglo bi se reći i jezivim scenama – njegov cimer iz bolničke sobe, iz kreveta do njegovog, preminuo je od koronavirusa. Tada je muškarac (75), koji se i sam liječio od korone, krenuo ka prozoru.

“On nije bio psihijatrijski slučaj, ali je panični strah od smrti kod ljudi česta pojava i jako je razvijen. Sestre su bile tu sve vreme, bio je egzitus u krevetu do njegovog i on je već krenuo ka prozoru. Sestra ne može stalno da dežura pored jednog pacijenta, pogotovo ne u vremenu i situaciji koja je sada. To je nažalost bila neminovnost i svakodnevno smo suočeni sa takvim stvarima”, kaže dr Savić.

