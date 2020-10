Epidemiologinja Novak tvrdi: Za dvije sedmice počinje pakao, virus će harati mjesecima

Prema proračunima prvi talas trajao je od marta do kraja maja, drugi od početka juna do sredine septembra, dok će treći trajati čak pet meseci.

Epidemiologinja dr Sonja Novak kaže za “Blic” da je treći talas definitivno iznenadio i da je stigao ranije, jer se očekivalo da će početi negdje u novembru.

“Počelo je hladno vrijeme, ljudi sada više borave u zatvorenim prostorijama, a to znači da se pod takvim okolnostima virus brzo širi. Virusu pogoduje ovakvo vrijeme, zato je veoma važno naglasiti da je neophodno provjetravanje prostorija i poštovanje mjera zaštite. Koliko god vam dosadilo da slušate savjete za nošenje maski, vjerujte, to je jako važno. S druge strane, ne vidim razlog da se prave skupovi u zatvorenom ako to nije neophodno, zašto se okupljati u zatvorenim prostorijama ako se borimo sa virusom. Očekuje se da ovaj talas potraje negdje do aprila, a kakvog će intenziteta biti, zavisi isključivo od ponašanja ljudi. Ne znam u čemu je problem i zašto je toliko teško poštovati mjere i držati distancu”, kaže dr Novak.

Kako dalje objašnjava doktorica Novak, jedno istraživanje u Njemačkoj je pokazalo da je veoma važno provjetravati prostorije, te se u ovom periodu savjetuje koliko je to moguće držati prozore otvorenim i provjetravati.

“Kako god vam zvučalo, provjetravajte prostorije, to je neophodno i važno u trenucima kada se borimo sa virusom. Sve se na kraju svodi na mjere, maske su nam neophodne, dolazi period slava, dakle nema okupljanja, suzdržite se od toga, poštujte savjete struke kako zbog vas, tako i zbog šire zajednice. Ono što je primjetno u ovom trenutku, najviše se zaražavaju mlađi ljudi do 40 godina, oni su u cirkulaciji. Oni to dobro podnose, ali pitamo se kome taj virus mogu prenijeti dalje od ukućana, prijatelja i svih onih sa kojima su u kontaktu, jednom rječju, svako od nas mora da se ponaša odgovorno u narednom periodu, u tome je ključ”, objašnjava dr Novak.

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije Covid-19 prof. dr Branislav Tiodorović prvi je izjavio da je počeo treći talas virusa. Kako je epidemiolog pojasnio, zimski mjeseci, snijeg, vlažnost zraka i ljudi u zatvorenom prostoru – sve to pogoduje širenju infekcije.

“Trenutno je zahlađenje, ali slijede nam u oktobru još toplih dana. Trebalo bi ljudi da iskoriste miholjsko ljeto i da što više vremena provedu na otvorenom. U novembru, decembru, januaru, februaru, tada će biti hladno i ljudi će boraviti u zatvorenim prostorijama. Apelujem na sve radne organizacije da podignu opreznost na najviši nivo”, izjavio je Tiodorović.

