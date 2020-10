Potres je magnitude 4,9 stepena po Richteru.

Njegov hipocentar je na 10 kilometara, dok je epicentar na 40 kilometara zapadno od Tirane te na 21 kilometar sjeverozapadno od Durresa.

Felt #earthquake (#tërmet) M4.9 strikes 42 km NW of #Tirana (#Albania) 7 min ago. Please report to: https://t.co/2QIzrnNPKL pic.twitter.com/S8O3uZbQK8

— EMSC (@LastQuake) October 7, 2020