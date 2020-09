SRBIJA PONOVO UVODI VANREDNO STANJE?! OGLASIO SE DOKTOR KON: Evo kad će se to dogoditi, “MORAMO DA…”

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je u praksi sprovodiva nova mera nadzora zbog korona virusa koja podrazumeva da se građani javljaju zdravstvenim ustanovama po povratku iz inostranstva, a da će ona imati i dugoročne efekte, pogotovu u narednom periodu kada dolaze slave i zimski praznici.

– Ako želimo, a ja želim, da nam se nikada više ne ponovi jul mesec, moramo mjesecima unaprijed da razmišljamo i planiramo – kazao je Kon,piše Novi.

Epidemiolog je rekao da će biti pronađen način da se povratnici prijave tako da to bude što manje opterećenje i za same građane i za ljekare, a među mogućnostima su elektronsko prijavljivanje, pozivanje kol centra ili odlazak u kovid ambulantu, za koju je naveo da je opcija koju treba izbjeći kada je moguće.

– Ovo jeste neki vid zdravstvenog nadzora, ali nije onaj zdravstveni nadzor koji je definisan zakonom i za koji su odgovorni instituti za javno zdravlje. Takav zdravstveni nadzor ne bi bio moguć. Jer, ako očekujete povratak 50.000 ljudi, koje treba da pratite deset dana, to je pola miliona nadzora. Tako nešto nije moguće sprovesti bez vanrednog stanja – naglasio je on.

Nadzor u srednjim školama upitan

Govoreći o stanju u školama, Kon je istakao da zasad postoji jasan pregled situacije u svim osnovnim školama u kojima se pojavio virus, ali da brine to što trenutno nema nijedne prijave sumnje na zarazu virusom korona u srednjim školama.

– To mi govori da slučajevi zaražavanja među srednjoškolcima nisu pod nadzorom. Ako virusa ima u osnovnim školama, vrlo je vjerovatno da ga ima i u srednjim ali ti slučajevi nisu prijavljeni. Mi za osnovne škole, njih 11 u kojima je 13 đaka pozitivno, tačno znamo u svakom trenutku šta se dešava i možemo na vrijeme da uočimo da li je došlo do nekog ozbiljnijeg prenošenja – kazao je on.

Na drugoj strani, dodao je Kon, malo je vjerovatno da od početka školske godine nijedan srednjoškolac nije imao temperaturu

