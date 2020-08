Skandalozna izjava ugostitelja iz Crne Gore o Bosancima: Ovo će razbjesniti sve u BiH, “evo šta oni rade po hotelima”

Ilija Armenko, turistički radnik i predsjednik zakupaca plaža, prilikom gostovanja u jutarnjem programu VIjesit “Boje jutra” neprijatno je iznenadio, kako trenutne goste, tako i one koji će od sutra moći da uđu u Crnu Goru. Naime, iako je sezona jako slaba, on je našao manu u vidu turista iz Bosne i Hercegovine, koji, kako je rekao, možda prave profit hotelima, ali njemu stvaraju minus u poslovanju, jer mnogo troše asepsol.

“Hotel se prije dva dana napunio Bosancima. Ali od njih, sem hotela, nema tu ništa. Hoteli će nešto zaraditi, gužva se stvara, kakva je to politika, ja to nikada neću razumjeti. Oni će nešto da zarade, mi ostali… Eto, dođu, prođu, slikaju se… Ja makar od tih gostiju nikad nisam imao štete, a sad imam štete, jer mi onaj alkohol troše. Uđu, slikaju se i ne mogu da se nakupujem asepsola”, rekao je on.

Njegova izjava, podigla je veliku prašinu na društvenim mrežama, te su reakcije mahom bile negativne, kako iz Srbije, tako i iz Crne Gore,piše Blic.

Facebook komentari