Rasvjetljen slučaj jezivog zlostavljanja u Sremskim Karlovcima Ujak (30) se napio, pa silovao sestrića (9)

Aca P. (30) iz naselja Čerat u Sremskim Karlovcima uhapšen je juče zbog sumnje da je 13. juna napio pa silovao svog devetogodišnjeg sestrića na jednoj rođendanskoj proslavi u tom naselju!

Dečak se danima oporavljao u bolnici od strašnih povreda na anusu, nakon čega je izmešten u hraniteljsku porodicu.

Aca je istovremeno i ujak i teča dečaku kog je silovao. Naime, Acina žena je tetka po ocu zlostavljanog mališana

Vratili ga u zoru

Nesrećni mališan je, inače, dete sa posebnim potrebama jer je skoro gluvonem. Kako je pokazala istraga, dečaka je tetka 13. juna odvela na rođendansku žurku u naselju Čerat, gde su dečaku odmah ponudili da popije pelinkovac.

– Na žurci je bio i Aca, koji je takođe hrabrio dečaka da popije što više, pa je mališan ubrzo bio potpuno omamljen od alkohola i ostavili su ga da spava u jednoj sobi. Aca je to iskoristio, ušunjao se u sobu i silovao sestrića – kazao je naš izvor.

Dečaka su rođaci doveli kući tek oko četiri sata izjutra.

– Mališan je prespavao skoro ceo dan, a kad se probudio, požalio se roditeljima da ga boli zadnjica. Oni su ga odmah odveli kod lekara, koji je potvrdio da je dečak silovan, ali u prvom trenutku nije se znalo ko ga je zlostavljao, jer se mališan nije ničeg sećao zbog alkohola. Postojala je bojazan i da nije jedina žrtva manijaka, jer je na rođendanskoj proslavi bilo između 30 i 40 dece. Ipak, nakon deset dana intenzivne istrage, nesumnjivo je utvrđeno da je dečaka silovao njegov ujak, koji je uhapšen – rekao je naš sagovornik.

Majka silovanog mališana juče nije želela da priča o jezivom zlostavljanju i samo je kratko poručila našim reporterima:

– Nemam šta da kažem!

Meštanka ovog naselja saosećala je sa njenom mukom.

– Razumite je, nije joj lako… Doživela je da joj je brat silovao dete… Na toj rođendanskoj proslavi sam bila i ja sa svojom decom i videla sam kada je tetka dovela tog malog, koji je kasnije silovan. Čak sam primetila i da mu je ona sipala prvi pelinkovac, pa sam je pitala da li je normalna kad to daje detetu. Međutim, ja sam ranije otišla sa rođendana, ne znam šta se tačno posle desilo – ispričala je ona.

Bije se sa ženom

Naša sagovornica ističe da je Acino hapšenje iznenadilo sve meštane Čerata.

– Ne mogu da verujem da je mogao tako nešto da uradi! Pa i on ima sina od četiri godine, gde mu je bila pamet? Priča se da je te večeri bio mortus pijan, ali to nije opravdanje… On jeste malo problematičan i često se tuče sa svojom ženom, ali da siluje dete?! Pa to je strašno! – zgražavala se komšinica, prenosi informer.

Facebook komentari