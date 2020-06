Alemka Markotić: Držite se tri zlatna pravila

“Trenutno je potvrđeno ukupno 2539 osoba zaraženih koronavirusom i u posljednja 24 sata zabilježeno je 56 novih slučajeva. Jedna novooboljela osoba je iz Brodsko-posavske županije, jedna iz Varaždinske županije, dvije novooboljele osobe su iz Koprivničko-križevačke županije, dvije iz Zadarske županije, pet novooboljelih osoba je iz Zagrebačke županije, pet iz Primorsko-goranske županije, pet iz Splitsko-dalmatinske županije, 23 novooboljele osobe su iz Grada Zagreba, a 12 novooboljelih osoba je iz Osječko-baranjske županije”, novi su podaci.

Alemka Markotić razgovarala je s novinarkom RTL-a.

Zbog porasta broja novooboljelih postavlja se pitanje imamo li kontrolu nad virusom, jesmo li još uspješni u borbi s virusom?

Mislim da držimo stvari pod kontrolom, bilo je više ovakvih situacija do sada. Pogotovo ova dva žarišta koja su se pojavila, mislim da je dobro da su brzo identificirana, da su epidemiolozi poduzeli sve mjere koje trebaju i da će vrlo brzo identificirati sve kontakte koji su bili izloženi.

Struka se ne može dogovoriti. Jedni znanstvenici kažu da je virus oslabio, drugi kažu da nije, građanima se šalju oprečna mišljenja. Je li virus oslabio?

To nije stvar dogovora, već praćenja situacije. Tu struka i znanost trebaju ostati na razini struke i znanosti. Kad definiramo neke stvari, onda to treba postepeno komunicirati s javnošću. Ono što je trenutno jasno u Hrvatskoj i u nekim drugim zemljama je da je trenutno vidljivo da se radi o blažim oblicima bolesti, ali je i većina slučajeva među mlađim ljudima. Prema tome, neka situacija koju sad pratimo ukazuje na to da je situacija trenutno bolja nego u vrijeme kad smo imali teže oblike bolesti uz isti takav broj oboljelih, no to nije nešto za što se trebamo čvrsto hvatati. Bitno je i ono što javnost treba znati, a to je da se treba držati ta tri zlatna pravila – distanca, higijena, izbjegavanje bliskog kontakta – i onda u okviru toga možemo sve dobro zaustaviti, kao što smo do sada. Bili smo gotovo mjesec dana na jednom izvrsnom rezultatu, a i prije toga smo sve držali jako dobro pod kontrolom.

Treba izbjegavati bliski kontakt. Ponovimo još jednom, što je to točno bliski kontakt?

Prema definiciji Europskog centra za kontrolu bolesti, koju je preuzela i Hrvatska, bliski kontakt znači ako ste sa zaraženom osobom boravili više od 15 minuta licem u lice na razmaku manjem od dva metra ili ako ste sa zaraženom osobom boravili u zatvorenom prostoru više od 15 minuta, naravno, ako nemate zaštitnu opremu ili slično. Dakle, vrlo jednostavna definicija, vrlo jeftine metode kojih se lako držati. Vidjeli smo da su naši ljudi to izvrsno izveli, vidim i sad da se vraćaju toj odgovornosti i da se masa ljudi sve više trudi da ipak održi te mjere jer su one do sada doista bile uspješne, važne su i jednostavne.

Spomenuli ste da je više mladih zaraženo, žarišta su postala narodnjački klubovi, donijeli ste i nove mjere. O kojim je mjerama riječ?

Moraju se poštovati pravila unutar takvih klubova. Neki su sami zatvorili, pokušavajući riješiti taj problem. Na svim prostorima, bili to klubovi, bili drugi zatvoreni prostori, mora se držati određena distanca, dezinfekcija, u nekakvim restoranima i slično osoblje treba imati rukavice, dezinficijense, dakle, jedne te iste mjere koje konstantno propagiramo i koje doista zadovoljavaju potrebe sprječavanja širenja virusa. Ljudi moraju sami procijeniti situaciju, biti odgovorni, ne ulaziti na mjesta na kojima se čini da se ljudi ne drže mjera, dakle, ugrožavaju sami sebe i druge. Ako vidite da je negdje gužva, nećete ući tamo, nećete ugrožavati sebe, a onda proširiti na nekog svog.

Jedna od odluka koja je izazvala velike reakcije javnosti, pogotovo stranih državljana, je ona da državljani BiH, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije moraju obavezno u samoizolaciju po dolasku u našu zemlju. Hoće li se ta odluka mijenjati?a to sve razumijem, puno je dinamike i razmjene i ljudi i dobara između naših zemalja, ljudi su upućeni jedni na druge, to normalno da nekima remeti život. To su sve kratkotrajne mjere kao što smo i do sada promišljali i dovodili mjere restrikcija i popuštanja prema trenutnim situacijama. Ovo je bila, nadam se, jedna kratkoročna mjera koja treba zaustaviti ovu situaciju, s obzirom na to da je uglavnom detektirano da je najveći broj žarišta i inficiranih bilo povezano s našim državljanima koji su bili u Srbiji i BiH. Dalje će se pratiti situacija. Ako se vidi da se odgovornost stanovništva povećala, da se drže mjera, te restrikcije će biti povučene ili uvedene prema nekim drugim zemljama, ako se takva situacija ponovi.

Kada bismo to mogli očekivati?

Svima nam je u interesu da to bude što kraće. Ne bih na tome inzistirala. Sve mjere se donose do određenog roka, ova je stavljena do 30. lipnja jer je takva procedura. Prati se situacija iz sata u sat, svakodnevno i bit ćemo svi sretni čim budemo mogli maknuti sve mjere.

Imamo li zaraženih turista?

Nemam recentne podatke o turistima, morat ćete pitati HZJZ, ali koliko je meni poznato, ne bi trebalo biti. Ako ima neki pojedinačni slučaj, pretpostavljam da će kolege to iskomunicirati.

Stižu nam izbori, kako će se oni održati, hoćete li slati DIP-u neke nove preporuke za izborni dan?

DIP je sigurno u stalnom kontaktu s HZJZ-om, sve mjere su propisane. Ako budu trebala dodatna pojašnjenja, dodatne nekakve sigurnosne mjere uvoditi, to će biti iskomunicirano. To su ozbiljne institucije kojima je stalo i do sigurnosti i dobrobiti građana, ne očekujem tu neka kršenja ili ispade u proceduri. S druge strane, evo i Francuska održava ovog vikenda lokalne izbore, imaju ne znam koliko desetaka puta više aktivno zaraženih, Srbija je održala izbore…

Ja vjerujem da će biti sve napravljeno tako da bude sve u redu. Uostalom, imate svakodnevno masu skupova koji nisu ništa različiti od nekakvog okupljanja ljudi kakvo će biti za vrijeme izbora. Očekujem da sve prođe prema pravilima i na najbolji mogući način,piše Index

Još ćemo vidjeti hoćemo li morati nositi maske. Zasad su uvedene u gradskom prijevozu, a što je s avionskim i međugradskim prijevozom? Iako ljudi nose maske, tamo se ne poštuje ta fizička udaljenost.

Ne možete, više sam puta rekla, glumiti policajca prema svima. Svi su dobili vrlo detaljne upute, od trajekta… Jučer mi je jedan gospodin pisao za jedan trajekt da se ne provode mjere, da su svi unutra umjesto na palubi, dakle, stvar je samih ljudi da reguliraju međusobno neke odnose i da upozore one koji krše da to ne rade. Isto tako, oni koji su zaduženi, dakle, vlasnici plovila i oni u čiju domenu to spada, imaju određenu odgovornost, da ih kontroliraju i da ih drže.

