Zoran Milanović BiH nazvao državom tri entiteta

Hrvatska ima na određen način komplicirane odnose sa Slovenijom, ali opet odlične odnose, s Crnom Gorom… S Bosnom i Hercegovinom u onoj mjeri u kojoj se s BiH kao državom triju entiteta mogu uspostaviti odnosi. Ja mislim da mogu, ali tu postoje određena ograničenja, kazao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović tokom posjete Crnoj Gori.

Gostujući u emisiji Teleskopija RTCG Milanović je govorio o odnosima u regiji, koji su po konstataciji voditeljice mahom odlični, osim onih u kojima je Srbija.

Milanović je govorio i o nastupajućim pregovorima Srbije i Kosova, pitanje razmjene teritorija na Balkanu, novoj „Jalti“, pitanje politike Orbana.

– Da bi bila Jalta prije nje mora biti neki novi rat, to s Jaltom veze nema. Šta će se dogovoriti, ko će ih predstavljati, s kime će se taj dogovor tesati i kako će se postaviti Evropa u kojoj se to dešava, to oni moraju razmišljati – naveo je Milanović.

