Otkaz nastavnici fizičkog: Umjesto koluta naprijed đake učila da ne postoje Crnogorci

Iz Ministarstva prosvjete Crne Gore potvrdili su da se ovaj slučaj dogodio prije tri mjeseca, ali su ga tek sada objavile “Dnevne novine”, prenosi “RTCG“.

“U istoriji su se zvali Srbi, ovo su bili Srbi iz Srbije, a ovo Srbi iz Crne Gore. Pošto se Crna Gora odvojila kao ravnopravna država, niko ne voli da mu se ljudi po nacionalnosti zovu Srbi nego Crnogorci, iako nacionalnost kao crnogorska ne postoji… Crna Gora se odvojila, ima svoju državu i hoće da ima crnogorski jezik i crnogorsku crkvu. E, tu je problem, što ne možeš ti sada što je do juče bila Srpska pravoslavna crkva da kažeš da je to Crnogorska pravoslavna crkva. Ne možeš jer nije to crnogorska, već srpska pravoslavna crkva. Narod ne želi da ide u Crnogorsku pravoslavnu crkvu jer ta crkva ne postoji… Zato narod šeta…”, rekla je, prema pisanju “Dnevnih novina”, nastavnica na času, objašnjavajući i “zašto nije dobar Zakon o slobodi vjeroispovjesti”.

Iz škole su takođe potvrdili da se slučaj dogodio, te da je sproveden disciplinski postupak zbog zloupotrebe djece u političke svrhe, te da je nastavnica dobila otkaz zbog toga.

Iz Ministarstva prosvjete Crne Gore naveli su da je u školi došlo do zapanjujuće zloupotrebe maloljetne djece u političke svrhe od neodgovorne nastavnice. Dodaju da su sve vrijeme bili podrška upravi u namjeri da iskoristi sva zakonska ovlašćenja kojima raspolaže i najrigoroznije sankcioniše takvo ponašanje kako škole ne bi bila mjesta brutalne indoktrinacije.

