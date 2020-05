Đikić rekao koja je opcija ako se uskoro ne nađe vakcina za koronavirus

“To je veliki uspjeh našeg naučnog Instituta, posebno kolege Muencha, ali i kulture suradnje virologa i biohemičara. Kad smo shvatili što virus radi ljudskim stanicama, došli smo do dvije terapijske mogućnosti koje su trenutno u kliničkim postupcima. To pokazuje bogatstvo nauke, od bazične do kliničke”, rekao je Đikić za “Dnevnik N1“.

Naučnik ističe kako su poznavanjem informacija o virusima sve bolji u stvaranju novih lijekova, objasnivši kako ni za HIV i hepatitisa C nema vakcine, ali postoje uspješni lijekovi.

“To je i cilj kod koronavirusa. Ako ne dobijemo vakcinu na vrijeme, da ćemo preko istraživanja dovesti do stvaranje kombinatornih lijekova koji ciljano djeluju na ovaj virus… Za HIV nam je trebalo 20 godina da pobijedimo bolest… Važno je da nađemo pravilan lijek za koronavirus”, kazao je, objasnivši da brzina nije toliko važna kao pronalazak lijeka, posebno u slučaju ako se pojavi koronavirus 3 ili 4 za pet ili deset godina.

“Pandemija je još uvijek ozbiljna globalna kriza, ne smijemo se opuštati. Trebamo pokrenuti ekonomiju, obrazovanje, ali na pametan način… i onda ćemo spriječiti nepredviđeni i nekontrolisani drugi val. Većina naučnika predviđa drugi val. Moramo kao svijet biti i dalje oprezni.”

