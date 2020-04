Crna Gora ublažila dio mjera za sprečavanje širenja koronavirusa

Vlada Crne Gore ublažila je danas dio mjera za sprečavanje širenja koronavirusa u toj zemlji, javlja Anadolu Agency (AA).

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti predložilo je da se zabrana kretanja produži do 23 časa svim danima. Mjere zabrane do sada su važile radnim danima od 19 časova do pet sati narednog dana, subotom od 13 časova a nedjeljom od 11 sati.

“Prodavnice robe široke potrošnje kojima je do sada bio omogućen rad u skraćenom vremenu ubuduće mogu biti otvorene od sedam do 22 časa radnim danima i subotom. Data je saglasnost na upražnjavanje individualnih sportskih i rekreativnih fizičkih aktivnosti na javnim površinama poput trčanja ili džoginga uz obavezno držanje distance i poštovanje svih ostalih mjera prevencije, a posebno fizičke distance”, kazali su iz Vlade Crne Gore.

Navodi se i da je stanovnicima opštine Tuzi ukinuta mjera karantina kao i da za građane te opštine važe pravila kao i za građane svih ostalih gradova. Pojašnjava se i da građani Tuzi mogu putovati za Podgoricu jer se, kako se navodi, Podgorica, Tuzi i Danilovgrad tretiraju kao jedna cjelina.

“Upozoravamo građane da opasnost nije prošla i da je neophodno da se striktno pridržavaju svih mjera koje su na snazi”, navodi se.

Usvojen je nedjeljni Izvještaj Operativnog tima za upravljanje donacijama u kojem je navedeno da je za nešto više od mjesec dana od otvaranja žiro računa Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti iz zemlje i inostranstva uplaćeno gotovo osam miliona eura.

