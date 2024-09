Koliko šoljica kafe treba piti svaki dan da smanjite rizik od dijabetesa?

Otkrili su da je kod onih koji umjereno piju kafu – dvije do tri šoljice dnevno – upola manja vjerovatnoća da će razviti dvije ili više kardiometaboličkih bolesti od onih koji ne piju.

To su ozbiljne bolesti koje se mogu spriječiti, uključujući srčani udar, moždani udar, dijabetes tipa 2, insulinsku rezistenciju i bolest masne jetre.

Studija, objavljena u Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, pokazala je da su ljudi imali slične koristi ako su konzumirali 200 do 300 mg kofeina dnevno iz druge hrane ili pića, prenosi Hayat.

Vodeći autor studije dr. Chaofu Ke je rekao: “Naši nalazi naglašavaju da bi umjerene količine kafe ili unosa kofeina mogle imati dalekosežne prednosti”.

Konzumiranje tri šoljice dnevno može pomoći da se smanji rizik od razvoja kardiometaboličkog multimorbiditeta. Zrna kafe su prepuna polifenola koji jačaju zdravlje, a prethodne studije sugeriraju da napitak donosi niz medicinskih prednosti.

Istraživanja su pokazala da može zaštititi srce i jetru i smanjiti rizik od demencije i nekih vrsta raka.

Facebook komentari