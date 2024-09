Zemljotres u Mostaru: “Dosta bučno”

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je da je večeras zabilježen zemljotres u Mostaru.

Prema preliminarnim podacima, podrhtavanje tla zabilježeno je u 22:39 sati, piše avaz.

Trenutno nema podataka o jačini zemljotresa, ali sudeći prema komentarima Mostaraca, riječ je bilo o laganom podrhtavanju.

– “Malo, ništa strašno”, “Lagano, ali s puno buke”, “Dosta bučno, ali lagano podrhtavanje” – glasio je komentar korisnika EMSC foruma.

Sudeći prema komentarima, zemljotres se osjetio i u Supetaru, na Braču.

– K’o duga grmljavina – naveo je korisnik EMSC foruma.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 22 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!

— EMSC (@LastQuake) September 20, 2024