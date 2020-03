Plenković: Naše plaće za mart doniramo za pomoć Zagrebu

Obraćanje Plenkovića

“Pandemija mijenja svijet. Funckioniranje kakvo poznajemo se mijenja. U samo tri mjeseca pandemija je stigla u 195 država… Broj zaraženih munjevito se ubrzava. Prije 18 dana prešao je 100.000, prije 6 dana 200.000, danas će premašiti 400.000… Stručnjacvi predviđaju da će pandemija odnijeti brojne živote…

Razmjeri će imati nesagledive ekonomske posljedice za cijeli svijet… Mi smo bili uvjereni da je najveća kriza kod nas prošla… Imali smo krizu oko Agrokorra. Zahvaljući našim mjerama spriječili smo troškove koji su trebali ići na proračun. Danas tri godine kasnije događa se ovo.

Ono što smo predstavili prošli tjedan je bio prvi krizni plan.

Naše gospodarstvo je nešto snažnije nego prije ušlo u ovu krizu.

Mi smo dosegnuli najveći broj još od neovisnosti, vratili u gospodarstvo na višu razinu još od prije 2008.

Sada je pred nama bitka za održavanje proizvodnje i očuvanja radnih mjesta. Mi smo svjesni situacije u kojoj se nalaze naši gospodarstvenici, svi oni okji se nalaze u kanalima prodaje, svi koji svojim trduom i radom doprinsoe da naše društvo u sve težim okolnostima funckionira.

Izvjesno je da ova kriza potraje i duže od nekoliko mjeseci te će se odraztiti na sav naš aktivizam.

Mi smo svjedoci simetričnog šoka.

Ići ćemo u rezanje svih troškova koji nisu nužni na rashodovnoj strani. Sve ove naše mjere su pripremljene na jedinstven i cjelovit način, osmišljenje su kao koncept pristupa za ovu prvu inicjalnu fazu.

Mi smo dana održali telefonsku sjednicu vlade na kojoj smo otvorili račune: jedan za Zagreb i drugi za borbu protiv koronavirusa pa svi koji žele donirati

Mi ćemo našu plaću donirati za ožujak donirati na račun za Zagreb”

Obraćanje Marića

“Kada gledamo cijeli set mjera, gotovo 90 posto ih se koristi već. Zakonske promjene su prošle u poreznom dijelu, najvažnije je pravilnik o općem poreznom zakonu koji je stupio na snagu danas i od danas je moguća odgoda plaćanja pojedinih javnih davanja i nakon toga beskamatna otplata u ratama do 24 mjeseca. Sve informacije Porezna uprava će raditi to putem svoje mrežne stranice i preko sustava ePorezna. Kako biste koristili mjere morate biti uredni porezni platiša i još neke uvjete…

Morali smo se u jednoom trenu u ovim mjerama dovesti nekakve kriterije i nekakav vreenski rok, Kamo sreće da će ovo biti dovoljno, ali duboko smo svjesni da razdbolje efejata samog virusa će prijeći to razdoblje o kojemu sada govorimo. Zato smo donijeli samo prvi set mjera koji mozemo sto prije implementirati.

S naše strane možete računati na fleksibilnost. Sve gdje god možemo povećati prohodnost i smanjiti administraciju učinit ćemo to.

Ono što je novina u odnosu na prošli tjedan: uspjeli smo uključiti i sustav dio PDV-a. Ovdje govorimo o poduzetnicima koji imaju do 7,5 milijuna kuna prihoda… Oni koji su u tom do 7,5 milijuna kuna pod uvjetom da PDV nije naplaćen i da postoje dokazi za nelikvidnost, imaju odgodu plaćanja PDV-a do 31. srpnja i tako svaki mjesec iduće primjene..

Porezna uprava će po službenoj dužnosti za sve za koje zna da su obustavili poslovanje ići u smanjivanje predujma poreza na dobit.

Imali smo sastanak s predsjednicima uprava najvećih banaka. Implemenatcija mjera odgode plaćanja rata kredita nije tako jednostavna, ali banke su voljne dati svoj doprinos rješavanju problema.

Drugi set mjera se odnosi na reprogram svih kreditnih i inih obaveza. Osiguravanje dodatnih likvidnih srestava je jako bitno. Krećemo od onih najmanjih kojima je u datim okolnostima prestalo sve. Glavni zajednički nazivnik svih mjera je održavanje likvidnosti. Komercijalne banke i HBOR zajedno rade na tome da to osoguraju likvidnost mikro i malih poduzetnika,…

Uspjeli smo podići jamstvene sheme do milijun eura. HBOR je paralelno s time dodatno pojačao svoj jamsvteni potencijal. Ali ćemo i idućih nekoliko dana upogoniti ostale programe i jamstvene sheme za nešto širi krug ljudi ne samo za turizam i ugostitelje. Moram ih pohvaliti i po pitanju koronavirusa. Jer su desetkovani jer su neki ljudi, čak i među čelnim ljuidima, u samoizolaciji, a neki i pozitivni. Bez obzira na to stalno komuniciraju s nama…

Obraćanje Aladrovića

"Mjere koje smo dosad donijeli traje najduže do 31. srpnja. Iznos potpore je 3250 kuna po zaposleniku. Javilo nam se puno firmi. Sve djelatnosti koje će biti pogođene moći će dobiti pomoć… kriteriji za dobivanje potpora su dosta široki. Pad prihoda za prvi kvartal bi trebao biti 20 posto i veći. Prihvaćamo i procjene jer prvi kvartal nije gotov. Tražimo i pisanu potvrdu. Vrlo širok spektar toga je što se može dokazivati kao utjecaj koronavirusa na poslovanje. Ovdje se radi o kriterijima koji su oneseni u petak, mjere su vjerojatno nesavršene, mi ćemo ih ažurirati, obuhvatiti ćemo i one koje dosad nismo. od ponoći je krenulo provođenje mjera. Javilo se 7400 poslodavaca, oko 40 tisuća radnika…. Uspostavili smo online stranicu putem koje se može aplicirati za zahtjeve,. Uspostavljen je kontakt centar s 50 ljudi koji se javljaju na pozive poslodavaca.. Siguran sam da ćemo do 15.4 već većini doznačiti sredstva. Naša projekcija je da će za ove mjere biti osigurano oko 5 milijardi kuna. Nema straha da će doći do bilo kakvih poteškoća

