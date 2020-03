Vučić: U slučaju potrebe hermetički ćemo zatvoriti granice

U slučaju ugrožavanja nacionalne sigurnosti i sigurnosti državne granice usljed migrantske krize, Srbija će hermetički zatvoriti granice u roku od 12 sati, izjavio je predsjednik te države Aleksandar Vučić.

Vučić je novinarima u Pančevu rekao da je dao nalog Vojsci Srbije, MUP-u, Bezbjednosno-informativnoj agenciji (BIA), kao i Vladi Srbije da pripreme planove za postupanje u slučaju ugrožavanja nacionalne sigurnosti i sigurnosti granica Srbije, gdje bi Srbija skoro hermetički zatvorila granice.

– Srbija je uvijek pokazivala solidarnost prema migrantima i to će činiti i ubuduće, ali da mi budemo jedina žrtva i da neko misli kako to treba da budu zemlje zapadnog Balkana, to se neće dogoditi. Ljudi trebaju biti mirni – rekao je Vučić.

Govoreći o prvom registriranom slučaju zaraze koronavirusom u Srbiji, Vučić je naveo da nema mjesta panici, da Srbija nije žarište i da će, ako se bude povećavao broj oboljelih, to biti jedan, dva, pet, a ne na stotine.

Vučić je napomenuo da ga više brine kako će se situacija s virusom odraziti na ekonomiju Srbije,piše Avaz

