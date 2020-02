Mirsad Šehović od smrzavanja spasio desetine ljudi

Junak s Peštera koji je u noći strašne mećave iz smetova spasio Jelenu Antonijević sa dvoje njenih rođaka, tako što je satima hodao kraj njihovih kola i rukama skidao snijeg sa šoferšajbne kako bi vidjeli kuda da voze, radnik je preduzeća ‘Novi Pazar put’ Mirsad Šehović, iz sela Lazine kraj Duge Poljane.

Osim Jelenine familije, on je te olujne noći, zajedno s kolegom, spasio od smrzavanja još desetine putnika u 20 zavejanih kola na putu od Sjenice do Duge Poljane.

Vodilo ga srce

– Nemojte, nisam ja nikakav junak, ja sam samo te noći radio kako me je duša vukla i kako mi je srce naređivalo. Išao sam od kola do kola, kucao ljudima na prozor, pomagao da se okrenu, a onda smo ih pratili do Duge Poljane, pa ponovo nazad, i tako do pet ujutru. Danas kažem, hvala bogu da su ti ljudi živi, vjerujte mi, bog mi je svjedok da te noći nisam nimalo o svom životu mislio. A oluja? Moj babo ima skoro 70 godina, ja 40, takvu mećavu ne pamtimo. Bog neka čuva sve te ljude koje sam te večeri upoznao – skromno odgovara Mirsad.

On je u noći između srijede i četvrtka na ledenoj oluji proveo više od 12 sati. Kad ga je oko pet ujutru na putu ugledao šef iz preduzeća, mislio je da se Mirsad smrzao. Sav je bio zaleđen, a u licu crn kao ugarak od hladnoće i vjetra.

– Sjećam se Jelene. Bila je zbunjena, pitala me šta da radi kad smo došli do njenih kola. Onda sam joj pomogao da se okrene na putu, iza su bila još dvoja kola, naša mašina kojom je upravljao Mujo Rebronja išla je naprijed, a ja sam išao pored Jeleninih kola i čistio joj šoferšajbnu, pokazivao kuda da vozi, vidljivost je bila manja od metra, ništa se nije vidjelo od mećave. Vjetar je strašno puhao – prisjećao se Mirsad.

Upao u kanal

I tako dva kilometra.

– Znam da sam u jednom trenutku upao u snijeg, u kanal, jedva sam uspio da se iskobeljam, da se ne ugušim. Vjerujte da ni sam ne znam šta sam radio, malo se čega sjećam, mislio sam samo – Bože, pomozi da ove ljude sprovedem na bezbjedno, samo mi je to bilo na pameti – kaže Mirsad.

A za njim je prethodnih dana tragala i Jelena Antonijević, kojoj je u srijedu uveče i bukvalno spasio život.

– Hoću samo da mu zahvalim, da mu stegnem ruku, da nije njega bilo, ko zna da li bismo ostali živi – rekla je Jelena za “Kurir“.

