Ovo su najveće gluposti koje su Kolinda i Milanović izrekli tokom predsjedničke kampanje

Kolindine provale

– Bit će Hrvatska među najrazvijenijim i najprosperitetnijim zemljama EU – rekla je Kolinda 11. siječnja 2015. u svojem pobjedničkom govoru u izbornoj noći.

Bio je to uvod u niz bizarnih, suludih, netočnih izjava koje je predsjednica u proteklih pet godina ispaljivala kao na pokretnoj traci.

Hrvatska kao kreator američke vanjske politike

– Hrvatska se treba pozicionirati kao čimbenik koji će aktivno sudjelovati u kreiranju američke vanjske politike – izjavila je Kolinda u sada već legendarnom intervjuu za HRT ispred ograde Bijele kuće.

Jogurti u Jugoslaviji

– Odrasla sam u komunizmu i nisam htjela ništa drugo nego da izađem iz toga. Htjela sam biti slobodna. Htjela sam imati mogućnost u dućanu birati između raznih vrsta jogurta i da ne moram vlastima priopćavati koliko ću kruha trebati idućeg tjedna – rekla je u intervjuu za austrijski Kleine Zeitung. Naravno, u Jugoslaviji se u dućanima moglo kupiti više vrsta jogurta.

Poruka Hrvatima da idu ako im nije dobro u Hrvatskoj

– U odnosu na prošlu državu ljudi imaju slobodan izbor pa mogu otići ako smatraju da im ovdje nije dovoljno dobro – rekla je Kolinda u intervjuu za Kleine Zeitung početkom 2017. Stotine tisuća Hrvata su poslušale njen savjet pa je u međuvremenu počela naklapati o demografskom slomu Hrvatske.

Poruka građanima Hrvatske da odu ako im se ne sviđa naročito je cinična ako se sjetimo što je Kolinda izjavila na svojoj inauguraciji.

– Jedna sam od vas i dat ću sve od sebe da Hrvatsku učinimo bogatom državom, iz koje mladi neće odlaziti, u kojoj će se više rađati nego umirati, gdje će naši ljudi u zlatnoj životnoj dobi uživati plodove svoga rada – rekla je Kolinda tada.

Kolinda o migrantima: Potrebno je malo nasilja

– Naravno da je potrebno malo nasilja kada provodite pushback”, izjavila je prošle godine Kolinda u intervjuu za švicarsku javnu televiziju SRF, tako priznavši da: 1) Hrvatska provodi pushback prema migrantima, što je samo po sebi ilegalno; 2) hrvatska policija pritom koristi nasilje.

Ova je Kolindina izjava odjeknula u svjetskim medijima jer ne događa se često da predsjednik neke države prizna da njegova država provodi protuzakonitu i nasilnu politiku, a ona je onda napala SRF da je pogrešno preveo njenu izjavu, što je netočno.

Ogrebotine i masnice migranata su posljedice terena

– Kad se netko provlači kroz ovaj teren, normalno je da ima ogrebotine, masnice i tjelesne ozljede. Razmišljajte o tome kad čujete svakojake priče da su naši policajci brutalni. Nisu, apsolutno vam jamčim za to – izjavila je Kolinda obilazeći s policijom teren uz granicu prema BiH, tako pokušavši opravdati hrvatsku policiju od uvjerljivih optužbi da tuče migrante.

Kolinda o Paveliću: Nitko od nas ne može prvi baciti kamen

– Svi smo mi ljudi, nitko od nas ne može prvi baciti kamen, ali Ante Pavelić učinio je neke fatalne pogreške. Mi možemo danas raspravljati o tomu zašto je to učinio, je li morao ili nije morao, ali to neće promijeniti činjenicu da jest, ni osjećaje ljudi koji su se osjetili prevarenima i izdanima. A posljedica su, uz ostalo, bili razni zločini nad Hrvatima – izjavila je Kolinda u sveukupno skandaloznom intervjuu za ekstremistički i filoustaški Hrvatski tjednik, u kojem je najavila svoju kandidaturu za drugi mandat.

Kolinda je ograničila zločinački karakter ustaškog režima i NDH na zločine koje su talijanski fašisti počinili nad Hrvatima “u selu Podhum u mom zavičaju”. Rasni zakoni, genocid nad Srbima, Romima i Židovima, logori smrti, masovno klanje civila, savezništvo s Hitlerom – ništa od toga Kolinda nije spomenula kao Pavelićeve “fatalne greške”.

Nebuloze o ustaškom pozdravu

– Kad sam rekla da je ‘za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav, onda su me napali neki povjesničari tvrdeći da nije. Kad sam rekla da nije stari hrvatski pozdrav, opet su me napali. Pozdrav ‘za dom’ spominje se u književnosti, koliko znam, još od Vitezovića, imamo ga poslije i u libretu opere ‘Nikola Šubić Zrinjski’. Dakle, za branitelje HOS-a to nije upitno, a ako se tim pozdravom obnavljaju simpatije za NDH, onda mi taj pozdrav nije prihvatljiv, ako ni zbog čega drugoga, onda zato što je Pavelić polovicu Hrvatske predao Talijanima, uključujući i nas – izjavila je Kolinda u istom intervjuu, u kojemu je – nakon kratkotrajne osude – ponovno prigrlila zloglasni ustaški pozdrav.

Laži o Hrvatskoj iza Željezne zavjese

– Bila sam djevojka rođena s krive strane Željezne zavjese – rekla je Kolinda u SAD-u u govoru na dodjeli nagrade Zaklade Fulbright, čija je svojedobno bila stipendistica. Kolinda je u inozemstvu više puta tvrdila da se Hrvatska, odnosno Jugoslavija, nalazila iza Željezne zavjese, što je laž.

Tvrdi da je predvidjela teroristički napad na New York

U istom govoru se pohvalila da je predvidjela napad na Svjetski trgovački centar u New Yorku.

Opisala je kako je u bolnici čuvala tešku trudnoću te da je, dok je ispunjavala papire za aplikaciju za stipendiju, svojem suprugu Jakovu izdiktirala svoju tezu o “asimetričnim prijetnjama”. Jakov joj je rekao da njena tema pomalo ispada kao “znanstvena fantastika”, ali pet mjeseci kasnije se dogodio napad na njujorške nebodere, čime je potvrđeno Kolindino vizionarstvo.

– Nažalost, moja teza postala je stvarnost – poentirala je Kolinda.

Nosila bi kolače Bandiću u zatvor

– Ne mogu se i ne smijem dodvoravati građanima ili onima koji su protiv gospodina Bandića da bih pokupila neke političke bodove. Moram biti dosljedna sebi. I ono što ja najviše cijenim u životu je lojalnost i odanost. Lojalnost prema državi, narodu, zajednici, obitelji i svojim prijateljima, pa čak i ako su optuženi. A ako su osuđeni, onda ću gospodinu Bandiću u zatvor nositi kolače ili što je već dopušteno u zatvor – rekla je Kolinda u intervjuu za Media Servis.

Dogovor s “nekim državama” za plaću od 8000 eura

– Iako neki tvrde da se to ne može, ja tvrdim da se to može jer već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade – izjavila je Kolinda nedavno u suludom predizbornom govoru u Osijeku koji je sam po sebi niz neponovljivih bisera.

Poginuli su sretni što su poginuli

– Sigurna sam da našim poginulima nije žao što su poginuli jer Hrvatska je tu – izjavila je na završnom skupu svoje kampanje u prvom krugu, i to usred Vukovara.

Milanovićeve provale

Zoran Milanović također je brojnim izjavama u dosadašnjoj političkoj karijeri znao šokirati javnost pa su one već postale poznate pod nazivom “zoranizmi”. Nakon što se povukao s političke scene, ponovno se vratio kao SDP-ov predsjednički kandidat te nastavio sa svojim biserima.

“Predsjednik s karakterom”

Kad je objavio da ulazi u utrku za Pantovčak s predizbornim sloganom “Predsjednik s karakterom”, novinari su pitali kakav je to njegov karakter.

– Nikada nisam rekao da sam pošten političar ili pošten čovjek pa neka ljudi zaključe kakav je moj karakter. Karakter se može i mijenjati, moj karakter je nešto što nosim sa sobom. Sudite mi – rekao je Milanović.

O ljubavi prema domovini. I još malo o karakteru

– To je ono što predsjednik ima, a ako nema – ništa mu ne pomaže. Znate da moj karakter neki put satire moja leđa kao mlinski kamen i ne sviđa se svakome. Ali bez karaktera nema ničega. Tu sam, imam volju, želju, strast i ljubav prema domovini.”

Zašto se odlučio kandidirati za predsjednika države

– Nije dobro da sva jaja i sva perad idu u istu košaru. Nije dobro ni kad je dobro – odgovorio je Milanović na pitanje zašto se odlučio kandidirati za predsjednika države.

Najbolji prijatelj Plenkoviću

Iako kao predsjednik ima pravo sazivati sjednice vlade i predlagati teme, Milanović je u predizbornoj kampanji izjavio: “Bit ću najbolji prijatelj premijeru Plenkoviću. Svojim govorom, gardom, stavom, ali ne lupanjem šakom po stolu, s vladom ću surađivati, ali ne upadanjem na sjednice, neću prekoračivati ovlasti.”

Prisjetili smo se njegovih ranijih izjava po kojima je ostao posebno zapamćen.

“Suosjećanje” prema stanovnicima Gunje tijekom poplava

– Meni je prošle godine pukla cijev u kući. Cijelo ljeto je radio taj stroj za isušivanje. I opet nismo mogli parkete promijeniti”, izjavio je Milanović u svibnju 2014. za vrijeme obilaska poplavljene Gunje kad su brojnim stanovnicima kuće u potpunosti bile uništene u poplavi te dodao: “Ja da ovdje živim, ja bih tužio državu.”

“Stručnjaci za finski rat iz Špičkovine”

Zoran Milanović je često dijelio lekcije iz povijesti.

– Kad izjavite, na primjer, u Hrvatskoj 2013. da je ‘Hrvatska samo za Hrvate, a da su svi ostali gosti’, onda se igrate ne vatrom nego radioaktivnim materijalom. Jer Hrvatska nije Danska i Finska u kojoj se zna čuti ‘da je Finska za Fince, a svi ostali su gosti’, međutim ta Finska nije imala građanski rat nikada – rekao je Milanović.

Kada su ga upozorili da su Finci ipak međusobno ratovali, Milanović je uzvratio podcjenjivanjem koje mu ni u drugim slučajevima nije bilo strano: “Stručnjaci za finski rat iz Špičkovine ili Vukovine objašnjavaju koliko je bilo mrtvih kao da su ih oni osobno prebrojavali.”

Airbus u magli

Parafrazirajući Stjepana Radića, Milanović je Hrvatsku pri ulasku u Europsku uniju usporedio s avionom i izrekao: “Mi nismo guske u magli, nego prije Airbus u magli.” Dometnuo je još da Airbus ima instrumente za siguran let i u uvjetima slabe vidljivosti, no kakve sve to veze ima s ičim, nikome nije jasno.

Nisko podignuta letvica

Mirela Holy morala je otići iz vlade jer se sukobila s Radimirom Čačićem. Kao povod je iskorišteno njeno pismo kojim je pokušala urgirati za stranačku kolegicu kojoj je prijetio otkaz u Hrvatskim željeznicama. Milanovićeva izjava tada nije zvučala nimalo loše: “Žao mi je, ali postavili smo određene standarde ponašanja kojih ćemo se držati. To je bilo jasno i prije, a sad je podignuta ljestvica.”

No ta ljestvica ili letvica nije izdržala test vremena. Pokazalo se da njegova ljestvica s vremenom ide sve niže i da se podiže samo kad mu netko nije simpatičan. Toliko je nisko pala da nas je Milanović pokušao uvjeriti da nikada nije ni postojala: “Prije svega, nisam siguran jesam li ikad koristio termin visoko postavljena letvica, prije će biti da su to novinari tako formulirali. Ali činjenica jest da su kriteriji visoko postavljeni, a oni koji to ne razumiju, ne razumiju zašto se u Hrvatskoj provodi zakon prema kriterijima koji su isti za sve.”

Zakoni su tu da bi se mijenjali

Zoran Milanović je pravnik i kao takav trebao bi biti strogi legalist. To i jest kada ga netko prisili na to. Kad baš ne mora, voli i on zaobilaziti pravila, što pokazuje i njegova sljedeća izjava:

– Kada bi provodili zakon o sigurnosnim provjerama u najboljoj vjeri i u smislu kako je pisan, naša bi Vlada počela funkcionirati tek oko Uskrsa. Taj ćemo zakon malo prilagoditi realnosti, bit će demokratičniji i normalniji.” Ako baš ni na koji način ne može prilagođavati zakone koji mu ne odgovaraju, Milanović ih ispoštuje pa ih promijeni.

I uz to: “Mi ćemo snositi posljedice, a nakon što nas se kazni, promijenit ćemo zakon. Jer možemo.”

Težak Milanovićev život prepun stresa

Zoran Milanović voli se požaliti na svoj težak život.

– Život političara, a posebno predsjednika vlade, je život stresa. Moj najveći stres bio je nakon izbora kada su ankete odjednom pokazivale rast popularnosti vlade i mene osobno. Stres zbog velikih očekivanja- rekao je Milanović.

“Ja se blamiram”

Iako mu samokritičnost nije najjača strana u napadajima iskrenosti, najčešće je za vrijeme saborskog aktualnog prijepodneva Milanović znao izgovoriti i ovakve rečenice: “Dajte me pustite da govorim, jer, pogledajte – ja se blamiram pred hrvatskom javnošću. Zar vam nije u interesu da hrvatska javnost vidi kako nesposobnog i neartikuliranog premijera ima? Pa to je vama u korist. Trebalo bi vam biti u korist da govorim 5 minuta, 10 minuta, da me svi prezru i zamrze.”

“Nešto će se dogoditi i ako ništa ne radimo”

Nakon ulaska Hrvatske u EU novinari su ga pitali kakva je perspektiva naše zemlje.

– Čak i da ne radimo ništa, nešto će se dogoditi – rekao je Milanović.

Zašto ministri imaju vozače

Dok je bio premijer, objašnjavao je zašto su ministrima potrebni vozači.

– Ima razloga zašto ministri imaju vozače, sjetite se Radimira Čačića – rekao je Milanović.

O vlasti i silaženju s vlasti

Vlast je bila česta tema Milanovićevih izlaganja dok je bio premijer.

– Vlast kvari i stvara imperijalnu oholost kod svakoga – izgovorio je na jednoj sjednici Glavnog odbora SDP-a.

O Austriji kao uzoru

Govoreći o uzorima, spomenuo je Austriju za kojom se Hrvatska treba voditi.

– Primjer nam je Austrija, bogata država za koju, kad pitate ‘što veliko dolazi iz Austrije’, niko ne zna. Sve po malo – rekao je Milanović.

Jakovinu je morao izgurati veslom na Bali

Milanović je na jednoj od sjednica vlade opravdao odlazak tadašnjeg ministra Tihomira Jakovine na Bali.

– Kad ste se vratili s Balija, inače ja sam vas potjerao, vi niste htjeli ići, vidim da su vam iskopali hotelske račune. To je skupo, takve stvari koštaju, to javnost mora znati. Vidio sam da je bilo prozivke oko troškova. Ministar je tamo izguran veslom. Opirao se tome da ide, ali mi na takvim mjestima moramo biti predstavljeni – poručio je Milanović Jakovini, prenosi “Index“.

Milanović i obećanja

U septembru 2013. izjavio je: “Imam loše vijesti za pesimiste. Bit će bolje”, a par mjeseci kasnije, u svibnju 2014. izjavio je: “Mi nismo obećavali. Ljudi su svejedno imali velika očekivanja od nas. To je ustvari kompliment jer imaš očekivanja od onih za koje misliš da mogu napraviti puno. U ovom slučaju čudo. Čarobnjaci nismo, ali smo radnici.“

