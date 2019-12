Vulin: “Režim Mile Ðukanovića srlja u građanski rat”

“Režim Mile Ðukanovića se održava tako što svoju vrijednost pokazuje kao instrument antisrpske politike, održava se u Crnoj Gori i u milosti stranaca tako što sebe kandiduje da protiv Srbije i Srba uvijek uradi nešto što ni najgorem neprijatelju ne bi palo na pamet”, rekao je danas Vulin pred poslanicima Skupštine Srbije, prenosi “Tanjug”.

I ne možete da ne budete zabrinuti – konstatovao je, ali i poručio da se ne smije uraditi ništa što će ugroziti Srbe u Crnoj Gori.

Kaže da bi njemu najbliže bilo da prekinu sve diplomatske odnose s Crnom Gorom, ali se pita šta će biti sa Srbima u Crnoj Gori, te konstatuje da to ne smiju da urade.

“Ne smijemo da dopustimo da Srbi u Crnoj Gori budu optuženi da su produžena ruka bilo koga spolja. Ono što smatram da trebamo i moramo da uradimo to je da odmah pozovemo crnogorskog ambasadora da nam pojasni šta se tamo dešava, da insistiramo u svim međunarodnim organizacijama kao što su Savjet bezbednosti ili institucije EU, pa i nevladine organizacije i forumi koji se bave ljudskim i vjerskim pravima, da se izjasne o ovome što se dešava”, rekao je ministar Vulin.

Kaže i kako smatra da kao država moraju jasno da stave do znanja da je Milo Ðukanović problem, a ne građani Crne Gore, a to znači da država Srbija treba da razmisli o određivaju izvjesnog seta mjera koje pogađaju direktno Mila Ðukanovića i nosioce njegovog režima.

“Koja to imovina može da bude predmet određene pažnje države Srbije, koji je to način kretanja i putovanja, hajde da vidimo gdje to država Srbija može da utiče neposredno na nosioce režima koji svoju političku svrhu pronalaze samo u antisrpstvu i ni u čemu drugom”, rekao je Vulin, pojasnivši da je to njegov stav kao predsjednika Pokreta socijalista, a ne Vlade i predsjednika Srbije.

Ministar je istakao da Srbija ima prirodno pravo da brine o Srbima bez obzira na to gdje oni žive posebno kada su njihova prava ugrožena.

Smatra i da je neophodna neposredna komunikacija sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer nije riječ samo o udaru na Mitropoliju, već o udaru na SPC, jer, kako napominje, ako ovo prođe u Crnoj Gori, a što ne bi prošlo na Kosovu.

