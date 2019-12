Zbog afere s marihuanom kaznena prijava predsjedniku Srbije

Kaznenu prijavu protiv sebe najavio je sam Vučić, rekavši da će ju podnijeti potpredsjednik njegove vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kako bi se, pokretanjem istražnog procesa pred policijom i tužiteljstvom otkrila istina o “Jovanjici” na kojoj je, uz organsko povrće, uzgajana i marihuana.

“Vučević će podnijeti prijavu protiv mene i Andreja zbog Jovanjice, da nas nadležni saslušaju i donesu zaključke”, rekao je Vučić novinarima u subotu, tijekom predstavljanja ruskih helikoptera na vojnom aerodromu u Batajnici, reagirajući na optužbe iz oporbe da je uhićeni Koluvija poslije intervencije policije prvo zvao Vučićevog brata Andreja.

Taj navodni poziv Koluvije bratu predsjednika države službeno je prošlog tjedna na tiskovnoj konferenciji zanijekao i ministar policije Nebojša Stefanović, koji je i visoki dužnosnik SNS-a, ustvrdivši kako ni on osobno nikad nije vidio Koluviju niti ga poznaje.

Aferu “Jovanjica” pokrenuo je, sasvim slučajno, jedan policijski dužnosnik otkrivši neovlaštenu uporabu policijske rotirke i krivotvorenu policijsku iskaznicu osobe zaustavljene zbog nasilničke vožnje autocestom. Ispostavilo se da je riječ o Predragu Koluviji, vlasniku poljoprivrednog dobra “Jovanjica”, koji je iz državnog proračuna dobio poticaj za uzgoj organske hrane na toj farmi pored Stare Pazove, u Vojvodini.

Policija je, uhitivši 14. studenog Koluviju zbog krivotvorene policijske iskaznice i neovlaštenog korištenja policijske svjetlosne signalizacije na automobilu, daljnjom provjerom na farmi otkrila i plantažu za uzgoj marihuane i laboratorij za proizvodnju droge, 800 kilograma suhog kanabisa, te više tisuća stabljika sirove biljke, čija će težina biti utvrđena nakon sušenja.

Premda takve akcije – ne samo zbog nesvakidašnjeg otkrića o načinu i okolnostima uzgoja marihuane, već i po količini zaplijenjene droge – obično postanu razlogom promptnog službenog očitovanja ministarstva unutarnjih poslova, priopćenje je izostlao dulje od tjedna, što je u javnosti potaknulo brojna nagađanja i optužbe koje su uhićenog Koluviju dovele u vezu s bratom predsjednika Srbije.

Na tiskovnoj konferenciji u subotu prošlog tjedna Stefanović je kategorički zanijekao vezu Koluvije s bratom šefa države i bilo s kim iz vlasti. “Mnogo spinova i laži, a u biti je to služilo samo da se negativna slika baci na dobru akciju policije. Ova akcija je rezultat rada države”, ustvrdio je Stefanović.

Najavljeni podnostelj kaznene prijave Miloš Vučević u subotu je za Radio-televiziju Srbije (RTS), rekao kako prijava sadrži “sve navode” kojim je javnost bila “bombardirana prethodnih 20 dana” i u kojima je naveden “niz optužbi na račun i Aleksandra i Andreja Vučića”. “Bit ove prijave je da više nitko nema pravnog prostora da kaže: ‘netko treba reagirati’ i da se krene u postupke u koje treba krenuti, kako bi svakom u Srbiji bilo jasno šta je istina o Jovanjici – da li je netko iz vlasti pomagao i sudjelovao u tome, da li ima sudjelovanja Aleksanda i Andreja Vučića, ili su oni koju su sve to tvrdili gnusno lagali”, rekao je Vučević.

On je naglasio da će, podnošenjem kaznene prijave, tužiteljstvo imati “akt po kojem bi trebalo djelovati” i započeti proces “da ne ostane sumnja”. “Sada ćemo to istjerati do kraja – izvolite krenuti i provjerite činjenice i obavijestite javnost šta je točno”, rekao je Vučević.

Europska komisija je sredinom studenog u svom polugodišnjem izvješću o napretku Srbije u vladavini prava navela da je Srbija napredovala u zakonodavnoj i institucionalnoj reformi nekih oblasti, ali da treba ubrzati reforme u oblasti prvosuđa, slobode izražavanja, sprječavanju korupcije i organiziranog kriminala, prenosi “Hina”.

