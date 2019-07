Tvrdi da su ga pretukli u Drveniku: Rekli su da su iz Sarajeva

Advertisements

Svoj odmor u Drveniku kod Makarske 46-godišnji J.B., penzionisani ratni vojni invalid iz Gunje pamtit će po ozljedama koje su mu, kako on kaže, “u bezrazložnom napadu nanijela četvorica njemu nepoznatih mladića u subotu oko 22.30 sati na lokalnom nogometnom igralištu”,prenosi Fokus.

Kako je danas ispričao za Slobodnu Dalmaciju, jedva govoreći od bolova, sve je počelo kad je oko 21:30 krenuo do trgovine voćem uzeti maslinovo ulje za porodičnu večeru.

– Kako sam ratni vojni invalid jer me u nogu pogodio metak velikog kalibra, vraćajući se iz trgovine osjetio sam da me noga boli pa sam malo sjeo na igralište. Iako inače ne pušim niti pijem, priznajem, popio sam koje pivo tokom dana, pa na odmoru sam. Sjedio sam tako sam na tribini kad su iza mene došla četiri mlađa momka od nekakvih dvadesetak godina. Počela je neka priča, ko si, šta si, odakle si…Rekao sam im odakle sam, a oni su rekli da su iz Sarajeva, ali ko zna jel to bila istina. Čuo sam da su jednog nazvali Senad… U svakom slučaju, jedan od njih bacio je loptu na teren i pozvao me da idemo igrati. Čim sam stao na teren, počelo je ludilo, s leđa me je “počistio” po obje noge. Pao sam na pod i krenula je cipelarka brate – priča 46-godišnjak za Slobodnu Dalmaciju dodajući da je, srećom, pokrio glavu rukama te da je cipelarenje trajalo nekakvih pet minuta.

– Jedino što sam čuo bilo je: “Je… ti majku ustašku”, i to je sve. Poslije sam vidio da mi nema sata marke Breitling, lančića koji mi je uspomena od oca, sunčanih naočala i 200 kuna. Mislim da su mi sve to uzeli iako se ne sjećam kad jer mi je to mlaćenje trajalo kao cijela vječnost. Za nesreću, nikoga nije bilo na terenu, a poslije je sin vlasnika apartmana u kojem smo odsjeli moja supruga, ja i naše dijete je nazvao policiju i Hitnu pomoć koja je stigla za pola sata. Evo sad ležim, polomili su mi tri rebra, slomili su mi nos – zaključuje sagovornik.

