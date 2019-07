Ostavka Haradinaja – ukidanje taksi za BiH?

Advertisements

“Politički trik kojim on želi da dobije još veću popularnost”. Razotkriva tim riječima Aleksandar Vučić Ramuša Haradinaja. Zato će – odlučio je predsjednik države – Srbija na ostavku predsjednika vlade Kosova reagovati smireno, odmjereno, trezveno i bez euforije, prenosi “N1“.

“Naša su predviđanja da će sljedeće sedmice Ramuš Haradinaj otići u Haag, da će ga odmah pustiti nazad, kao što vidite ja ne kažem možda, ne, nego vam kažem šta će se dogoditi. Da će ga pustiti nazad poslije 48 sati da će se vratiti kao veliki heroj albanskog življa na Kosovu i Metohiji, njegova popularnost će se udvostručiti”, tvrdi Vučić.

Da će se Ramuš Haradinaj okoristiti o ostvaci misli i sagovornik N1, Stevan Ristić, novinar nedjeljnika Vreme.

“I ne sumnjam da će Haradinaj to da iskoristi pred neke sljedeće izbore na Kosovu, jer on je sad ipak čovjek koji je održao riječ – on nije ukinuo te takse, sklonio se sa mjesta predsednika vlade”, ocjenjuje Ristić.

Ostavkom je – misle upućeni – Ramuš Haradinaj stvorio preduslov za ukidanje kosovskih taksi robi iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Što je – ponavlja predsjednik Srbije – uslov za dijalog Beograda i Prištine…

“Za nas je važno da se vratimo za pregovarački sto, a za to je važno da takse što prije budu ukinute, a po tom pitanju sam skeptik”.

“Pošto je Ramuš Haradinaj bio najveći zagovornik ovih taksi od 100 posto ja mislim da nam slijedi suspenzija, što je predsjednik skupštine Kosova jučer i predložio, da bi ako je to cijena da se vratimo za pregovarački sto, da se suspenduju te takse”, dodaje Ristić.

Vratili se Beograd i Priština za pregovarački sto ili ne, po pitanju Kosova Srbiju na jesen očekuje sav pritisak svijeta – predviđa šef države Srbije.

“Bit će pritisci na Srbiju, iako nigdje ne piše u papirima Evropske unije da imamo obavezu da priznamo nezavisno Kosovo, ja vam sad kažem pritisci će ići u smjeru da priznamo nezavisno Kosovo”, kaže Vučić.

Siguran je Vučić da će zbog ostavke Haradinaja Srbi na Kosovu izvući deblji kraj. Predviđa da će doći do ekstremizacije stavova Albanaca i strašnije mržnje.

“I naš narod može da računa na svoju državu, na svoju Srbiju”. Obećava predsjednik Srbije pomoć u opstanku i bezbjednosti kosovskih Srba. Premda ne precizira na koji način.

