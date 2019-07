Ispovijest djevojke koja je pokušala da se ubije zbog prijetnji zelenaša

Advertisements

Kragujevčanka, koja je u drugom mjesecu trudnoće, 7. jula je popila preveliku dozu ‘bromazepama’. Pošto su joj ljekari isprali želudac i povratili je, žena je policajcima rekla da je njen suprug od aprila imao probleme sa M.A. zbog novca za automobil.

– Ne osjećam se bezbijedno. I dalje mi je teško, oporavljam se od nedjelje – rekla je M.V. a prenosi “Kurir“.

Dolazio im kući

Ona je ispričala da sa suprugom živi oko godinu dana u kući njegove majke u naselju Ilina voda. Kako je rekla, u aprilu je saznala da on zbog automobila ima problema sa M.A., koji je 8. jula uhapšen zbog prinude, i to nakon što je trudnica pokušala da sebi oduzme život.

– Muž me je 6. jula pozvao telefonom i rekao mi da je M.A. naletio na njega nožem dok je bio kod druga u naselju Ilićevo. Rekao mi je da je M.A. prijetio da će me kidnapovati, odvesti na auto-put i silovati me. Te večeri smo prespavali van kuće jer smo se plašilii za svoju bezbjednost – ispričala je trudnica i nastavila – Sutradan sam se taksijem vratila kući. Tu je bio M.A. sa svojim kolima. Vidjela sam da na suvozačevom sjedištu ima nož na rasklapanje. Pitao me je: ‘Gdje ti je onaj ništak?’, misleći na mog muža. Rekla sam da ne znam jer nije spavao kod kuće. Pitala sam ga zašto mi prijeti kidanpovanjem, silovanjem i auto-putem. Odgovorio je da je samo htio da zaplaši mog muža da bi mu vratio pare – kaže M.V.

Psihički loše

Trudnica je poslije tog razgovora sa M.A. pozvala muža da dođe kući, što je on i učinio, ali je ubrzo otišao negdje.

– Nisam znala gdje je otišao. Meni je to psihički mnogo teško palo. Skupila sam sve tablete po kući što sam imala i popila ih. Sjećam se da sam popila dve kutije ‘bromazepama’. Nakon toga se više ničega ne sjećam – izjavila je M.V.

Ona je objasnila da je uhapšeni M.A. i prije ovog nemilog događaja dolazio u njihovo dvorište, da je vikao na njenog supruga i da im je uzeo porodični automobil ‘krajsler’.

– Muž je njemu dugovao 700 eura i uzeo od njega neki ‘audi’. Zbog duga je trebalo da mu vrati ‘audi’ i da mu isplati 1.200 eura. U međuvremenu je M.A. uzeo naš automobil, a kada mu je muž vratio dug, vratio je auto. Međutim poslije je tražio još 800-900 eura, ali muž više nije imao para – pojasnila je trudnica zbog čega je njen suprug upao u problem sa zelenašem.

Zelenašenje nelegalan unosan posao

U Srbiji ima mnogo onih koji su naivno povjerovali u isplativost nekog posla ili, prosto životnom mukom natjerani, pozajmili novac kod ‘zelenaša’. Po principu ‘kamata na kamatu’ i najmanja suma uzeta od ovih kriminalaca za relativno kratko vrijeme naraste do vrijednosti stana ili kuće.

Prema nezvaničnim podacima, svakog dana oko 50 ljudi u Srbiji pozajmi novac od nekog ‘zelenaša’. Prosječno njih deset ne uspije da vrati dugove i ostaje bez igdje ičega.

