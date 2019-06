Maloljetnicu (12) zlostavljali, ucjenjivali, pucali joj pored glave i sve snimali: Otac djevojčice otkrio kakav je pakao prošla

Advertisements

Trojica dječaka uzrasta od 14 do 16 godina protiv kojih je podignuta optužnica zbog sumnje da su više mjeseci sa još dva druga (mlađi od 14 godina) zlostavljali 12-godišnju djevojčicu u Beranama, najprije su nesretno dijete silovali i sve to snimili, a onda su je ucjenjivali video-snimcima tražeći od nje da im donosi novac i zlato koje su kasnije preprodavali. Protiv maloljetnika juče su podignute optužnice.

Ovaj šokantan slučaj koji je potresao Crnu Goru, izašao je na vidjelo kada je otac djevojčice pročitao jezivu poruku u njenom telefonu, a potom otišao da se razračuna sa roditeljima dječaka.

U martu ove godine, otac zlostavljane djevojčice ispričao je da je nekoliko mjeseci ranije čuo zvuk poruke na telefonu kćerke koja je bila odsutna. Kada je pročitao SMS koji je dobila – zaledio se. Dvojica braće poslali su joj poruku punu vulgarnosti.

– Pošao sam do njihovog oca, koji je obećao da se to neće ponoviti – kazao je otac nešto ranije ove godine za “Novosti“, dodajući da je, nedugo poslije toga, njegova supruga dobila šokantan poziv iz škole.

– Supruga je obavještena da je naša djevojčica u školu donijela neko zlato i predala jednom od braće. Rekla nam je da je njih dvojica i još neki učenici pritiskaju da im donosi novac i nakit. Ponovo sam obavjestio njihovog oca, koji je potom svoja dva sina doveo u moju kuću, kao i njihovog druga. Počela je priča i drug je progovorio – ispričao je očajni otac, prepričavajući riječi dječaka koji je priznao da su je tukli, uzimali novac i nakit ispred škole, ali u školi zaklonjeni vratima da ih kamera ne bi snimila:

– Da su joj pucali pištoljem pored glave, jedan od braće je potvrdio, a drugi je negirao. Smijao se drsko i govorio mi: “Pronađi čaure. Daj mi dokaze.” Uzdržao sam se da ih ne pretučem. Nisam ni slutio da su je se*sualno zlostavljali. Vrebali su četvrtak kada sama ide kući, par stotina metara vazdušne linije udaljenoj od škole. Odvlačili su je u nedovršeni hotel i zlostavljali. To nam je ispričala tek kada sam ja otišao u školu i potražio te učenike, poslije čega je došlo do incidenta – kazao je prestravljeni čovjek.

Ginekološki pregled ih zaprepastio

Poslije burnog reagovanja oca pred zgradom škole, koji je tražio ostale aktere zlostavljanja djeteta, došla je policija i svi su privedeni.

– Poslije davanja izjave, policija me je nekoliko puta pozivala u toku dana. Zahtjevali su da djevojčicu povedemo na pregled kod ginekologa. Nisam to želio, ali, na njihovo insistiranje, pristao sam jer mi je sve postalo sumnjivo. E, majko moja… Dijete je doživjelo šok, ljekari su bili zgranuti. Potom nam je sve ispričala. Vidjeli ste je pred kućom. Je li moguće da na to dijete neko nasrne krvnički? – priča otac novinarima koji su u martu posjetili dom unesrećene porodice.

Dječaci u specijalnoj ustanovi

Dječaci koji su, sumnja se, glavni akteri ove priče trenutno se nalaze u specijalnoj ustanovi Centar “Ljubović” gdje ih je sutkinja za maloljetnike Vanja Rakonjac 18. marta privremeno uputila i gdje mogu ostati do okončanja postupka.

Centar “Ljubović” je ustanova socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koja se bavi institucionalnom zaštitom nezavodskog tipa, djece sa problemima u ponašanju.

Advertisements

loading...

Facebook komentari