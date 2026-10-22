UEFA žestoko kaznila Hajduk zbog divljanja Torcide protiv Ajaxa

UEFA je tako izrekla niz kazni za splitski klub i to:

– zatvaranje kompletnog stadiona za iduću domaću utakmicu u Ligi Konferencija protiv Sint Truidensea

– 80.000 eura novčane kazne

– uvjetnom kaznom zatvaranja stadiona za još jednu utakmicu ako se iste stvari budu ponavljale

– dotanih 16.000 eura zbog neprohodnosti na tribinama

Nakon kazne oglasili su se iz splitskog kluba porukom za navijače.

“Svim navijačima jasno poručujemo – u idućim evropskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu Klubu, kako finansijsku tako i reputacijsku.

U nadi da ćemo svi skupa opet doživjeti velike evropske pobjede, budimo pozitivni primjer po kojem će nas Evropa pamtiti”, poručio je Hajduk,pišu Vijesti

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