Region

UEFA žestoko kaznila Hajduk zbog divljanja Torcide protiv Ajaxa

4.8K  
Objavljeno prije 22 minute

Disciplinska komisija UEFA-e na večerašnjoj sjednici donijela je odluku o kazni za Hajduk zbog divljanja njihovih navijača na utakmici protiv Ajaxa.

UEFA je tako izrekla niz kazni za splitski klub i to:

– zatvaranje kompletnog stadiona za iduću domaću utakmicu u Ligi Konferencija protiv Sint Truidensea

– 80.000 eura novčane kazne

– uvjetnom kaznom zatvaranja stadiona za još jednu utakmicu ako se iste stvari budu ponavljale

– dotanih 16.000 eura zbog neprohodnosti na tribinama

Nakon kazne oglasili su se iz splitskog kluba porukom za navijače.

“Svim navijačima jasno poručujemo – u idućim evropskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu Klubu, kako finansijsku tako i reputacijsku.

U nadi da ćemo svi skupa opet doživjeti velike evropske pobjede, budimo pozitivni primjer po kojem će nas Evropa pamtiti”, poručio je Hajduk,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh