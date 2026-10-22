Novi napad na aerodrom u Saudijskoj Arabiji: Jedna osoba poginula, SAD povlači osoblje

Istog dana još dvije osobe su poginule nakon što je saudijska protivzračna odbrana presrela dron koji je pokušao pogoditi naftno postrojenje kompanije Saudi Aramco.

Napad na aerodrom u Dammamu dogodio se u srijedu navečer. Svih osam povrijeđenih prevezeno je u bolnice, a njihove povrede kreću se od lakših do kritičnih, prenosi Al Jazeera.

U napadu je pričinjena i materijalna šteta, čiji obim nadležne službe još procjenjuju. Saudijske vlasti nisu objavile na koji način je napad izveden niti ko je za njega odgovoran.

Ranije u srijedu dvije osobe su poginule, a dvije su povrijeđene nakon što je saudijska protivzračna odbrana presrela dron koji je pokušao pogoditi postrojenje na naftnom polju Shaybah, kojim upravlja kompanija Saudi Aramco.

Prema navodima saudijskog Ministarstva energetike, dijelovi uništenog drona pali su na vozilo jednog od izvođača radova i izazvali požar.

Među poginulima su državljani Filipina i Nepala, dok su povrijeđeni državljani Pakistana i Indije. Ministarstvo je saopćilo da ovaj incident nije utjecao na rad naftnog polja.

Riječ je o najnovijem u nizu napada na saudijske aerodrome, koji su posljednjih dana uzrokovali ljudske žrtve i poremećaje u zračnom saobraćaju.

U napadu projektilom na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu 11. oktobra poginula je jedna osoba, dok je 11 osoba povrijeđeno. Dan ranije, 10. oktobra, u napadu na isti aerodrom ubijeno je 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno.

Napadi se dešavaju u vrijeme zaoštravanja sukoba između jemenskih Huta, koje podržava Iran, i međunarodno priznate jemenske vlade, iza koje stoji Saudijska Arabija.

Huti su posljednjih dana intenzivirali napade na saudijsku infrastrukturu, uključujući aerodrome i naftna postrojenja.

Zbog pogoršanja sigurnosne situacije, američka ambasada u Rijadu u srijedu navečer izdala je upozorenje na moguće nove napade Huta.

Istog dana američki State Department naredio je zaposlenicima koji nisu neophodni za rad diplomatskih predstavništava, kao i članovima njihovih porodica, da napuste Saudijsku Arabiju,pišu Vijesti

Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott upozorio je da su Huti, koje podržava Iran, intenzivirali napade na civilne aerodrome i drugu ključnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji, što je dovelo do civilnih žrtava i ozbiljnih poremećaja u putovanjima.

Odluka o odlasku odnosi se na američko državno osoblje koje nije neophodno za rad diplomatskih predstavništava i članove njihovih porodica, a ne na sve američke državljane koji se nalaze u toj zemlji.

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