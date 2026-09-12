Strašna noć na Braču: Požar gutao sve pred sobom, ljudi spašavali žive glave

Iza vatrogasaca je noć tokom koje je požar naglo promijenio smjer i stigao do naselja Milna. Jak vjetar probio je jednu od vatrogasnih linija, nakon čega se situacija u svega nekoliko minuta dramatično pogoršala.

„Noć je bila poprilično dramatična. Požar nas je iscrpio do samih granica mogućnosti“, kazao je Nikola Martinić Dragan, komandir na Braču.

Prema njegovim riječima, vatra se u jednom trenutku počela širiti prema području u kojem su se nalazili turisti.

„Došlo je do nagle promjene vjetra, proboja linije i požar je došao u naselje. Sve je eskaliralo u nekoliko minuta. Požar se širio prema naselju gdje su turisti. Bilo je dramatično, ali najvažnije je da nema poginulih ni teže ozlijeđenih. Dvije osobe su u splitskom KBC-u“, rekao je Martinić Dragan.Očekuje se povoljniji dan

Zapovjednik očekuje da će situacija tokom dana biti znatno bolja, posebno zbog angažmana zračnih snaga.

„Očekujemo danas puno bolju situaciju, ako ne bude iznenađenja. Ima manje dima i stiskamo požar“, kazao je.

Vatrogasci se trenutno bore na dvije fronte, a cilj je staviti pod kontrolu istočni dio požarišta.

„Novost je da se od sinoć borimo na dvije fronte, ali ako ne bude iznenađenja, požar bi sutra mogao biti pod kontrolom“, rekao je zapovjednik.

Prema posljednjim informacijama, požar je zahvatio oko 3.500 hektara, dok je vatrena linija i dalje ogromna.

„Testiramo granice izdržljivosti“

Vatrogasci se s požarom bore već četvrti dan, a iscrpljenost je sve veća.

„Ovo je četvrti dan da se borimo s tim požarom. Bez obzira koliko nas ima, tu je minimalno sna. Ne da smo na rubu snaga, nego testiramo granice izdržljivosti“, rekao je Martinić Dragan.

Posebno je zahvalio Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na pomoći i dodatnim snagama.

„Da nema njih, mi bismo već poklekli“, poručio je.

Zapovjednik, koji je vatrogasac više od 20 godina, kaže da ovaj požar svrstava među tri najteža s kojima se tokom karijere susreo.

„Posebnu notu daje sinoćnja situacija. Materijalna šteta je poprilična, ali važno je da nema teže stradalih. Požari su danas agresivniji i morat ćemo se prilagođavati. Ovo je bilo doslovce sedam minuta pakla“, zaključio je.

Vatrogasci se našli okruženi vatrom

Koliko je situacija tokom noći bila opasna najbolje pokazuju snimci s terena. Na jednoj od njih vidi se trenutak kada su se vatrogasci našli praktično okruženi vatrom.

Plamen im se približavao, izlaz je bio blokiran, a na raspolaganju su imali ograničene količine vode. Uprkos izuzetno teškim uvjetima, ekipe su pokušavale odbraniti položaj i spriječiti dalje širenje požara.

Vatra stigla do turističkog resorta

Posebno kritično bilo je u uvali Osibova, gdje se vatra približila turističkom resortu Gava.

Zbog opasnosti od požara ljudi koji su se nalazili u kompleksu morali su biti evakuirani. Vatrogasci su uspjeli odbraniti resort i spriječiti da plamen zahvati objekte.

Svi ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u kompleksu su spašeni.

Mještani Nadosibove za Vijesti.ba potvrdili su kako ima izgorenih kuća i da još vatra gori na pojedinim mjestima. Požar se nevjerovatno brzo širio zbog bure, te su se mještani i turisti našli u buktinji. Mnogi su u zadnji čas se spasili i pobjegli ka obližnjoj Milni.

Izgorjelo područje ogromnih razmjera

Razmjere požara koji je posljednjih dana zahvatio Brač teško je pojmiti. Prema dostupnim podacima, izgorjelo je oko 3.500 hektara, odnosno približno deset posto površine otoka.

Hrvatski profesor historije i geografije Jurica Gašpar pokušao je razmjere požara približiti poređenjem s površinama poznatih hrvatskih gradova.

Prema njegovim navodima, opožareno područje približno je veličine cijelog administrativnog područja Rijeke. Ističe i da je riječ o površini koja predstavlja oko polovinu teritorija Splita, dok je izgorjelo područje znatno veće od užeg urbanog područja Zadra.

Vatrogasne ekipe i dalje ostaju na terenu, a zračne snage od jutra ponovo pomažu u gašenju. Cilj je stabilizirati požarište i spriječiti nove prodore vatre prema naseljenim i turističkim područjima.

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