HSS: Zašto Čovićevi ljudi posluju s firmom sina krvnika Mladića

Prema pisanju Žurnala, firma “Digitalni ozon” dobila je od Sveučilišta u Mostaru, odnosno Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta, posao nabavke sistema navigacije za praćenje stoke i komunikacijske infrastrukture vrijedan 14.859 KM.

Nekoliko mjeseci kasnije, prema istom izvoru, uslijedio je i ugovor vrijedan 18.133 KM za dizajniranje nove funkcionalnosti GPS ogrlice i web-aplikacije za GPS ogrlice.

“S obzirom da nitko sa Sveučilišta u Mostaru nije demantirao ovu informaciju, slobodno se možemo pitati kako je moguće da jedna od krovnih institucija Hrvata u BiH surađuje sa tvrtkom obitelji najvećeg krvnika u Europi nakon drugog Svjetskog rata?”, rekli su iz HSS-a.

Iz HSS-a traže i da se javnosti prezentiraju navedeni ugovori i pojasni pod kojim su uvjetima sklopljeni.

“HSS traži od vodstva Sveučilišta u Mostaru da se javno očituje o ovom pitanju, javnosti prezentira ove ugovore te hrvatskoj javnosti u BiH kaže hoće li itko snositi odgovornost zbog suradnje s tvrtkom u vlasništvu obitelji Ratka Mladića“, navodi se u saopćenju.

Iz HSS-a također žele i odgovor na pitanje postoje li i drugi ugovori s kompanijom “Digitalni ozon”, kao i eventualni ugovori s kompanijama u vlasništvu porodica drugih osoba osuđenih za ratne zločine.

Prema ranijim medijskim navodima, s firmom “Digitalni ozon” poslovali su i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine te Ministarstvo pravde BiH.

“Na čelu oba ministarstva su ljudi koji su osobni izbor Dragana Čovića (predsjednika vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i koalicionog partnera Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, op.a.). Novac hrvatskih općina, županija, novac hrvatskih obitelji ne može i ne smije ići u džepove krvnika i njihovih obitelji”, istakli su iz HSS-a,pišu Vijesti

HSS je ocijenio i da je slučaj dodatni razlog za reviziju ugovora javnih institucija, posebno onih koji su označeni kao poslovna tajna.

“Takva praksa se mora prekinuti i bit će prekinuta dolaskom nove vlasti nakon 4. listopada”, navodi HSS.

Ratko Mladić pravomoćno je osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Facebook komentari