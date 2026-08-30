U Splitu uhapšen muškarac iz Srbije zbog tetovaža, bit će protjeran iz Hrvatske

Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja, a nakon završetka prekršajnog postupka bit će protjeran iz Hrvatske i zabranit će mu se ulazak u zemlju na pet godina.

Riječ je, prema ranijim medijskim objavama, o srpskom influenceru Marku Stojkoviću, kojeg na Instagramu prati oko 90.000 ljudi. Nacional je jučer objavio da se Stojković fotografirao u jednom ugostiteljskom objektu na splitskom Žnjanu, pri čemu mu se jasno vidjela velika tetovaža Draže Mihailovića.

Policiji se javilo više uznemirenih građana

Policija je danas objavila da se incident dogodio u četvrtak oko 18:15 sati na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta na Šetalištu Ivana Pavla II.

Navode da je 31-godišnjak na vidljivim dijelovima tijela javno isticao tetovažu s likom Draže Mihailovića, tetovažu Momčila Đujića te amblem s dvoglavim raširenim orlom, mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima. Uz simbol su ćirilicom bili ispisani natpisi “s vjerom u Boga” i “sloboda ili smrt”. Policija navodi da su takvo obilježje koristile četničke snage.

Desetak minuta kasnije muškarac je fotografiju snimljenu na toj lokaciji objavio na svom javnom profilu na Instagramu.

“Objava je izazvala uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske”, navodi policija, dodajući da je nakon toga zaprimila više dojava uznemirenih građana.

Pronašli ga u vozilu u Splitu

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje te je jučer utvrdila njegov identitet i lokaciju. Oko 14 sati pronašli su ga i uhapsili u vozilu na području Splita.

Kriminalističkim istraživanjem, navodi policija, utvrđena je osnovana sumnja da je javnim isticanjem tetovaža remetio javni red i mir te da je, “s ciljem prouzročenja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja”, povrijedio dostojanstvo i izazvao uznemirenje javnosti. Policija ga tereti i za prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Danas je doveden na nadležni sud, a policija je zatražila da mu se izrekne 30 dana zatvora i novčana kazna od 2000 eura. Sud mu je zasad odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, dok će presuda biti donesena naknadno.

Protjerat će ga iz Hrvatske na pet godina

Policija je najavila da će mu nakon dovršetka prekršajnog postupka biti izrečena mjera protjerivanja iz Hrvatske te zabrana ulaska u zemlju u trajanju od pet godina.

Mjere su poduzete i protiv 56-godišnjeg državljanina Srbije koji je bio u njegovu društvu. Njemu je na temelju Zakona o strancima otkazan boravak u Hrvatskoj. Policija navodi da je svojim sudjelovanjem u aktivnostima promovirao ponašanje za koje je “znao ili morao znati” da je protivno hrvatskim propisima i javnom poretku.

Ko su Draža Mihailović i Momčilo Đujić?

Draža Mihailović bio je organizator i zapovjednik četničkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata. Hrvatska enciklopedija navodi da je od jeseni 1941. otvoreno sarađivao s Nijemcima i njihovim saveznicima te da su njegove snage počinile brojne zločine i na području Hrvatske i BiH provodile etničko čišćenje nesrpskog stanovništva. Nakon rata osuđen je kao ratni zločinac na smrt i strijeljan 1946. godine.

Momčilo Đujić bio je četnički vojvoda s područja Knina i zapovjednik četničkih formacija u Dalmaciji.

Hrvatski biografski leksikon navodi da je sarađivao s italijanskim okupacijskim vlastima, a nakon kapitulacije Italije i s njemačkim snagama. Jedinice pod njegovim zapovjedništvom počinile su brojne zločine nad hrvatskim stanovništvom, kao i nad Srbima koji nisu prihvaćali četništvo.

Guroviću je zbog tetovaže Draže 2004. zabranjen ulazak u Hrvatsku

Sličan slučaj dogodio se 2004. godine. Hrvatska je tada zabranila ulazak srpskom košarkašu Milanu Guroviću, koji je na nadlaktici imao tetovažu Draže Mihailovića i nije je namjeravao prekriti tokom utakmice Partizana protiv Cibone u Zagrebu.

MUP je tada obrazložio da se javnim isticanjem takvog obilježja iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na rasnoj, nacionalnoj ili vjerskoj osnovi.

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