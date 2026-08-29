Kao studentica Lepa Brena je čuvala bebu koja je danas uspješna pjevačica

Danas je ona jedna od najvećih zvijezda na našim prostorima, ali malo tko zna da je njen put počeo daleko od svjetla pozornice i glamura. Kada je 1979. godine stigla u Beograd na studije, Brena se suočila sa financijskim izazovima koje nosi studentski život. Kako bi osigurala sredstva za život, prijavila se za posao dadilje.

Sudbina je htjela da roditelji tromjesečne djevojčice, Cveta i Tomislav, izaberu upravo Brenu da brine o njihovoj kćerki. Kako bi joj olakšali posao i osigurali stabilnost, roditelji su joj plaćali stan na Tašmajdanu, točnije mali stan ispod Tašmajdana, u blizini Palilulske pijace.

Iako se Ana Štajdohar ne sjeća ovog perioda jer je bila beba, ova simpatična epizoda ostala je sačuvana kao dragocjena obiteljska anegdota. Ana je kasnije u javnosti podijelila detalje koje su joj roditelji prepričali:

–Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentali moji roditelji. Uzgred je radila kao bejbisiterka i čuvala me kad nije imao tko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Također, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom – istaknula je.



Ova topla ljudska priča svjedoči o tome kako su se putevi dvije umjetnice ukrstili na najneobičniji način, mnogo prije nego što su obje zakoračile na muzičku scenu. Ona nam pokazuje da se iza velikih zvijezda kriju skromni počeci, vrijedan rad i neobične sudbinske povezanosti koje traju čitav život, prenosi Express

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