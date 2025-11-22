Bosanci žive duže od Srbijanaca, Crnogoraca, Makedonaca…

Novi su to podaci Ujedinjenih nacija (UN) koji uključuju procjene o prosječnom globalnom životnom vijeku, ali i predviđanja do 2054.

Tako, prema statistici, živimo duže od Srbijanaca, čiji je životni vijek oko 77,14 godine, Crnogoraca koji žive u prosjeku 77,43 godine, Makedonaca koji žive oko 77,68 te Kosovara (prosječan životni vijek 78,03).

Kraće živimo samo od Hrvata, čiji je prosjek 78,92 godine, te Slovenaca – 81,94.

Ističe se kako muškarci u Bosni i Hercegovini u prosjeku žive oko 74,9 godine, dok žene dosežu oko 81,2 godine, što znači da žene žive oko šest do sedam godina duže.

Kakva su globalna predviđanja?

“Globalno gledano, očekivani životni vijek ponovno raste nakon pada uzrokovanog pandemijom COVID-19. Prema najnovijim procjenama Ujedinjenih naroda, prosječan globalni životni vijek pri rođenju danas iznosi oko 73,3 godine, dok je tokom pandemije pao na 70,9 godina”, navodi se u izvještaju UN-a.

Iako je, dodaju, COVID-19 izbrisao gotovo čitavu deceniju napretka u dugovječnosti, trendovi pokazuju da se svijet polako vraća na uzlaznu putanju.

UN također predviđa da će do 2054. godine životni vijek dostići oko 77,4 godine, što ukazuje na dugoročni globalni napredak uprkos povremenim krizama.

Ipak, razlike među regijama su i dalje velike. U Evropi prosječan životni vijek prelazi 77 godina, dok je u pojedinim dijelovima Afrike tek oko 63 godine.

