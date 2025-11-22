Region

Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a bh. prevoznicima

Objavljeno prije 1 sat

Ministarstvo finansija Republike Slovenije odgovorilo je ministru finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđanu Amidžiću, povodom njegove inicijative za uspostavljanje reciprociteta u povratu PDV-a bh. prevoznicima.

U zvaničnom dopisu slovenačkog ministarstva potvrđeno je da će uskoro biti pokrenut postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za reciprocitet.

Nakon zvanične potvrde, prevoznici iz BiH moći će ostvariti pravo na povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji.

“Republika Slovenija će diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora BiH o ispunjenju uslova reciprociteta i utvrditi datum od kojeg će se reciprocitet primjenjivati. Od tog datuma, poreski obveznici registrovani u Bosni i Hercegovini moći će tražiti povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji”, navodi se u dopisu,pišu Vijesti

Ovaj potez predstavlja značajan korak u zaštiti prava bh. prevoznika i omogućava im ravnopravno ostvarivanje prava u povratu PDV-a u državama Evropske unije.

“Prevoznici iz BiH uskoro se mogu očekivati slični odgovori i iz drugih zemalja kojima je ministar Amidžić uputio dopise, među kojima su Grčka, Španija, Mađarska, Italija i Poljska”, naveli su iz ministarstva.


