Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a bh. prevoznicima

U zvaničnom dopisu slovenačkog ministarstva potvrđeno je da će uskoro biti pokrenut postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za reciprocitet.

Nakon zvanične potvrde, prevoznici iz BiH moći će ostvariti pravo na povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji.

“Republika Slovenija će diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora BiH o ispunjenju uslova reciprociteta i utvrditi datum od kojeg će se reciprocitet primjenjivati. Od tog datuma, poreski obveznici registrovani u Bosni i Hercegovini moći će tražiti povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji”, navodi se u dopisu,pišu Vijesti

Ovaj potez predstavlja značajan korak u zaštiti prava bh. prevoznika i omogućava im ravnopravno ostvarivanje prava u povratu PDV-a u državama Evropske unije.

“Prevoznici iz BiH uskoro se mogu očekivati slični odgovori i iz drugih zemalja kojima je ministar Amidžić uputio dopise, među kojima su Grčka, Španija, Mađarska, Italija i Poljska”, naveli su iz ministarstva.

Facebook komentari