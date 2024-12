Zoran Milanović i Dragan Primorac u drugom krugu izbora u Hrvatskoj

Ivana Kekin podržala Milanovića

Ivana Kekin iz Možemo je pozvala svoje glasače da glasaju za Zorana Milanovića jer će u drugom krugu dati njemu glas.

21:28

Drugi krug

U drugi krug idu Zoran Milanović i Dragan Primorac

20:56

Selak Raspudić: Ovo je tek početak

Izjavu je dala i nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić.

“Prije svega sam zahvalna ljudima koji su mi iskazali svoje povjerenje. To pokazuje da u Hrvatskoj itekako ima prostora za nešto izvan duopola”, kazala je Selak Raspudić.

Ističe da je kroz kampanju artikulirala nešto što je politički centar.

“Mislim da je to izrazito važno reći. Ja nisam išla prema kampanji sa snažnim i agresivnim emocijama, a sa skrivenim kartama. Išla sam vrlo otvoreno i racionalno prema političkom centru i on sada ima svoj politički glas,piše N1

“Ovo je tek početak”, kazala je i naglasila da je to najbitnija poruka koju danas šalje.

Selak Raspudić tvrdi kako su neke stvari u političkom životu u RH procesi te da ništa ne ide preko noći.

“Treba vremena da ljudi u Hrvatskoj ponovno počnu do kraja vjerovati da je alternativa moguća, da prestanu glasati protiv nečega. To je ono na temelju čega je Zoran Milanović dobio povjerenje. On ga nije dobio kao Zoran Milanović, nego zato što je protiv HDZ-a”, poručila je.

