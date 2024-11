“Joj, kako sam nervozan danas, nekoga ću ubiti” Jezivi prizori u školi: Dječak (8) sa sječivom od 20 cm jurio dvojicu đaka, isplivali šok detalji

Osmogodišnjak koji ide u osnovnu školu u Kaluđerici u utorak jurio dvojicu dječaka prijeteći im oštricom od 20 cm, zbog čega su roditelji svih đaka donijeli odluku da decu do daljeg ne šalju na nastavu

Stravičan incident desio se u utorak u osnovnoj školi u Kaluđerici, gde je jedan osmogodišnjak jurio nožem dvojicu školskih drugova, preteći im i pokušavajući da ih izbode!

Jedan od mališana uspeo je da snimi ovaj događaj dok je, po svemu sudeći, razgovarao sa mamom bežeći od vršnjaka koji je u ruci držao sečivo od dvadesetak centimetra.

Kurir je došao u posed jezivog snimka na kojem se vidi dečak sa kapuljačom na glavi kako sa nožem, prislonjenim uz svoju nogu, užurbano ide ka deci.

“Ma, šta sam ti, bre, uradio?!”, čuje se uspaničen glas deteta koje snima. Odmah potom još uznemirenije dovikuje drugaru: “Beži, ima nož, beži!”.

Po scenama koje se brzo vrte očigledno je da dečaci trče, pokušavajući da pobegnu.

“Beži, u svoj stan”, obraća se drugaru dok majci uplašeno prekida vezu: “Mama, ajde ćao! Ima nož!”.

U školskom dvorištu, srećom se, kako saznajemo, zatekao i jedan od roditelja učenika te škole koji je zaustavio dečaka sa nožem, nakon čega je pozvana i policija.

Jezivi događaj duboko je uznemirio roditelje koji kažu da je ovaj dečak i ranije pravio ozbiljne incidente. Zbog svega što se izdešavalo doneli su, kažu, odluku da deca do daljnjeg ne idu u školu.

Mali je odličan đak, ali je nestabilan. Pre nekoliko dana je u školu doneo skalpel koji mu je oduzet na času. Niko ne zna zašto ga je doneo i kako je mislio da ga upotrebi. Pre izvesnog vremena davio je i jedno dete, a dešavalo se i da dolazi u školu i govori: “Joj, kako sam nervozan danas, nekoga ću ubiti” – priča za Kurir jedan od roditelja učenika koji ide u tu školu i dodaje da su skretali pažnju nastavnicima na devijantno ponašanje tog učenika, ali da niko ništa nije preduzeo.

Dodaje da osmogodišnjak nije imao ništa protiv dečaka koje je jurio.

Psiholog Snežana Repac: Potrebna psihološka pomoć

Psiholog Snežana Repac kaže za Kurir da neka deca imaju potrebu da na sebe skreću pažnju ovakvim incidentima iz osećaja duboke socijalne isključenosti, kao i zbog nedostatka adekvatne podrške u svojoj porodici i okolini.

Takva deca zbog prevelike emocionalne tenzije nemaju sposobnost za samoregulaciju. S obzirom da nemaju sposobnost kontrole impulsa, ta kontrola mora biti spoljašnja, i to u vidu granica koje postavlja škola, porodica i društvo. Naš sistem bi trebalo da uoči da postoji određena grupa dece za koju treba primeniti dodatne jače mere, jer su sankcije koje škole ima pravo da preduzme suviše blage u odnosu na ovakvo delo – kaže Repac i dodaje da je detetu koje je nasilno potrebno pružiti psihološku pomoć i zbog njega samog i zbog bezbednosti druge dece.

Ova pomoć je potrebna i kao rana dijagnostika poremećaja u detinjstvu, koja bi omogućila i bolju prevenciju kroz skrining dece iz ugla dečijih psihologa i psihijatra.

Do incidenta je došlo oko 15 sati. Dečak je završio sa nastavom. Otišao kući i doneo nož. U školskom dvorištu zatekao je dva dečaka koje je jurio, ali isto bi se tako poneo i da se tu zateklo bilo koje drugo dete… – objašnjava i dodaje da je direktorka u toku jučerašnjeg dana održala sastanak sa roditeljima:

Doneta je odluka da to dete nekoliko dana ne ide u školu, kao i da obavi određene lekarske preglede. Međutim, to nije trajno rešenje. Mi kao roditelji tražimo da se preduzmu mere da on više ne ide u tu školu, kao i da škola dobije obezbeđenje. Direktorki smo poručili da smo mi, roditelji, čak spremni sami da plaćamo obezbeđenje, samo da nam deca budu bezbedna – objašnjava roditelj.

Drama i u školi u Borči: Naoružan “lažnjakom” otimao deci pare za užinu

Ispred jedne osnovne škole u Borči naoružan plastičnim pištoljem maloletnik (17) presretao je učenike i otimao im novac za užinu pod pretnjom. On je “lažnjak” držao za pojasom. Kada bi video decu da izlaze na veliki odmor, dizao je majicu i pod pretnjom da je to pravi pištolj uzimao im novac.

Odeljenje za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako saznajemo, naložilo je policiji da podnese krivičnu prijavu protiv maloletnika zbog krivičnog dela razbojništvo.

U ovoj osnovnoj školi juče su nam poručili da ne možemo da razgovaramo sa direktorkom jer je na sastancima, a nisu ni odgovorili na pitanja koja smo im uputili mejlom.

U Ministarstvu prosvete su pak poručili za Kurir da je “u toku postupanje škole u skladu sa propisima i procedurama u oblasti zaštite od nasilja”.

Obavešteni su roditelji, zaseda Tim za zaštitu od nasilja, a Ministarstvo prosvete će pratiti postupanje škole i preduzimanje daljih mera i aktivnosti u cilju prevazilaženja situacije – navode u Ministarstvu.

Kako nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji s Drugim osnovnim javnim tužilaštvom zaključilo je da nema elemenata krivičnog dela, ali je doneta odluka da se protiv majke dečaka koji je u školu doneo nož podnese odgovarajuća prekršajna prijava. O incidentu je obavešten i centar za socijalni rad, piše kurir.rs.

