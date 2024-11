Riječi supruga nastradale žene (35) u Novom Sadu rasplakale Srbiju

Ovim potresnim riječima započeo je svoju ispovijest suprug žene (35) iz Kaća koja je u petak, 2. novembra, nastradala dok je čekala prijevoz ispred nadstrešnice Željezničke stanice Novi Sad.

“Ona je otišla do cvjetne pijace u Novom Sadu kako bi kupila cvijeće, zvao sam je tri puta nije se javljala. Mislio sam ne čuje telefon, kad vidi propuštene pozive pozvat će me. Došao sam kući iz prve smjene, vidio sam vijesti da je pala nadstrešnica na ulazu u stanicu” rekao je on sa suzama u očima, prenosi Kurir, i dodao:

“Razmišljam što se ne javlja. A onda iz nepoznatog razloga počinjem da se nerviram, brinem se kuha mi nešto u stomaku. Osjećam nešto nije dobro. Derem se po kući, a ne mogu da objasnim zašto.”

Kako je potom objasnio neutješni suprug koji je sedam godina bio u braku, poziv koji je dobio promijenio mu je život.

“Sjeo sam u kola i otišao do stanice u Novom Sadu. Ne znam ni kako sam vozio, vjerujte ne sjećam se. Došao sam tamo, haos”, kaže on dok briše suze koje samo teku niz njegovo lice:

“Policajac me je uputio ka Kliničkom centru, otišao sam tamo. Stojim u hodniku satima, kao da me je neko postavio tu. Ne osjećam ništa, bilo bi mi lakše da mi je neko lupio šamar da se osvijestim. Da shvatim šta mi se desilo i gdje se nalazim.

Suprug nastradale objasnio je da su nakon višesatnog čekanja u bolničkom hodniku došle najtužnije vijesti…

“Pozvao me je komšija i rekao mi je da me traži policija. Znao sam šta to znači. Znači da sam je izgubio, moju ljubav. Moj cijeli svijet. Ona je meni bila sve na svijetu. U njoj sam imao sve što ikada zamišljao”, izustio je on dok su mu u porodični dom u Kaću pristizali prijatelji, rođaci i poznanici kako bi mu izjavili saučešće.

