Dodik gasi račune u bankama gdje prima platu: Predlažem da to urade svi

“Zloupotreba moći SAD-a, oni mogu da poslovnim bankama spriječe korespondenciju sa inostaranstom i to je nešto što je problem. To sve radi ambasada u Sarajevu, to sve radi Marfi, ali neće ni on do kraja. U prevodu, vi ako slavite 9. januar nemate pravo na platu. Izgleda ko god slavi 9. januar biće pod sankcijama, pa vas ja sve pozivam da dođete i da napravimo najveću proslavu”, rekao je Dodik.

Dodik je ispričao i da mu je određeni broj ljudi predložio da Republika Srpska uvede sankcije američkom predsjedniku Džo Bajdenu.

“Jedan broj ljudi mi je rekao da mi treba da uspostavimo mehanizam zabrane ulaska npr. Bajdenu, Blinkenu, Sunaku, Pedi Ešdaunu, mene je to nasmijalo, ali ljudi razmišljaju, nije to ništa cinično, to je poruka. Dosta nam je tog ponašanja, a da Badenu zabranimo ulazak jer slavi 4. maj i jer doprinosi nestabilnosti Amerike”, ispričao je Dodik.

U narednim danima će, kako kaže, razmotriti interne propise kako bi ljudi mogli da ostvaruju svoja radna prava, prenose Nezavisne.

