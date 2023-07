Dok je Dodik pričao viceve tim tužilaca iz Njemačke stigao u BiH

Dodik je, na pitanje novinarke za komentar jučerašnje najave visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta da će u BiH dovesti njemačke tužioce za slučaje negiranja genocida u BiH ispričao vic o Amerikancu, Englezu i Hasi, pišu Vijesti.

“Na safari pošli Britanac, Amerikanac i Haso. Pokvari im se auto. Ponesu oni neke rance i oružje sa sobom idući natrag do nekog kampa koji je 50 km dalje. Usput bace i rance i oružje, jer nisu mogli da nose, ostave samo čuturice. U tom momentu se pojavi lav koji potrči za njima. Krene na Britanca, ovaj posrne i padne, uzme pijeska i baci lavu u oči. Dok je lav stajao i istresao pijesak iz očiju, Britanac pobjegne dalje. Lav poslije stigne do Amerikanca, on slično uradi i pobjegne. Lav se zadrži dok istrese pijesak, a oni stignu do drveta. Penje se Amerikanac i Britanac na drvo, a Haso ostane ispod. Oni mu viknu: Haso, penji se na drvo, eto lava!, a Haso odgovori: Šta me briga, nisam mu ja bacao pijesak u oči.”

“Čuj on će dovesti tužioce. Naravno da neće”, rekao je Dodik, koji negira genocid u Srebrenici.

“28 godina poslije (Srebrenice) mi imamo strane sudije, lažnog visokog predstavnika, sve komplikovaniju situaciju. Ako neko hoće da se kreće dalje to nije naš izbor, to je njihov izbor, mi ćemo se snaći u tome i nećemo biti Haso ispod drveta”, zaključio je entitetski predsjednik.

Podsjećamo, dok je Dodik držao konferenciju u Istočnom Sarajevu, tim stručnjaka za borbu protiv ekstremizma, terorizma i govora mržnje predvođen bavarskom glavnom tužiteljicom stigao je u BiH gdje će raditi na edukaciji bh. tužilaca u vezi sa slučajevima negiranja genocida.

Danas su se, skupa sa pravnim timom OHR-a, sastali sa glavnim tužiocem BiH Milankom Kajganićem, pišu Vijesti.ba.

