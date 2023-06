Nikšić: Mislim da smo na dobrom putu, uspostavljamo porušene mostove povjerenja

Zajednički sastanak delegacija koalicionih partnera na državnom nivou, HDZ-a BiH, SNSD-a i SDP-a BiH, održan je danas u Domu HDZ-a BiH u Mostaru, gdje su stranačke delegacije predvodili predsjednici stranaka, Dragan Čović, Milorad Dodik i Nermin Nikšić.

Nakon sastanka sva trojica su se obratili.

Nikšić je na sastanak došao u svojstvu trojke.

– Svakako želim reći da sam ja bio u prisustvu i svojih kolega. Gospodin Konaković je službeno odustan iz BiH. Gospodin Forto ima neke druge obaveze. Uglavnom, danas sam u ime trojke ja bio tu i sve ovo što je gospodin Čović rekao ja mogu potvrditi i naše opredjeljenje i spremnost, dogovaranje. Naravno da postoje stvari o kojima se teže dogovaramo, postoje stvari koje puno to lakše radimo. Uzgred, mi smo danas imali i sjednicu Federalne Vlade u Mostaru. Četvrta redovna sjednica, bila je jedna hitna i to pokazuje novu atmosferu. Moram reći da sve dosad što je bilo na sjednicama Federalne vlade je jednoglasno usvojeno. Više volimo potrošiti dva dana na dogovaranje i usaglašavanje, kao i na državnom nivou, nego da se dovedemo u fazu da jedni drugima, jedni za druge nešto preglasavamo, dogovaramo se mimo naših programa, a svakako da nam predstoji dalje nastavak na ovom putu reformi i kad je BiH u pitanju i naših odnosa u FBiH, ali kako to i reče gospodin Čović, mislim da smo na dobrom putu i da postoji jedna fina i energija i sinergija i da će se to u ovom radu i pred nama nastaviti. Naravno da još učimo jedni od drugih, razbijamo i vraćamo te uspostavljamo neke poljuljane ili eventualno porušene mostove povjerenja, gradimo to povjerenje u postupku i kako dani prolaze ja osjetim to i na radu ministara, da je to svaki dan sve kvalitetnije i sve bolje – rekao je Nikšić.

Dodao je kako je siguran da će i ovo vrijeme koje je pred njima pokazati da će biti koristi za sve građane u BiH.

Facebook komentari