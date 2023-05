Ko će činiti vlast u HNK: Za danas najavljen dogovor

– Pragmatično gledajući, mi smo bliži da imamo jedn uvertikalu u vlasti od Vijeća ministara, preko Vlade Federacije pa do naše Županije zbog funkcioniranja same Županije, ali postoje nekakvi principi koje raspravljamo u ovome trenutku i to ne mora biti jedini od uvjeta. I ja opet kažem, moramo respektirati sedam ruka SDA u našoj Županiji. I razgovori su vođeni tako da je Trojka uvijek bila prva s kojom razgovarali, rekao je Bošković.

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kaže da će utvrditi načela i smatra da i jedan i drugi blok treba prihvatiti realnost u HNK i odnosi kakvi su napravljeni već poodavno.

– Jednom pogreškom je to promijenjeno i vjerujem da smo mi danas postigli taj minimum konsenzusa oko tih ključnih političkih pitanja i da ovo trebamo realizirati do kraja tjedna na ovim načelima o kojima smo mi razgovarali, kaže Cvitanović.

Predsjednik GO SDP Mostar Arman Zalihić je kaže kako SDP u HNK ima dobre odnose s DF-om te da zajedno s NiP-om i dva HDZ-a imaju dvotrećinsku većinu za imenovanje Vlade HNK.

– Kad je riječ o SDP-u, imamo jasne partnere, to su DF i NiP, a sa SDA nismo zvanično razgovarali, i to bi bilo neozbiljno – rekao je on te potvrdio da, o tom pitanju, nije bilo uvjetovanja od HDZ-a, pišu Vijesti.

Facebook komentari