Ambasada SAD: Dodik odabrao put izolacije i autoritarne vladavine.

Entitetske vlasti traži od institucija RS, predstavnika RS na državnom nivou vlasti, lokalne samouprave i drugih institucija “da ne sarađuju sa ambasadama SAD i Velike Britanije”.

“Vlada RS je uvjerena da ovakvo djelovanje ambasada SAD i Velike Britanije nije u skladu sa zvaničnim politikama SAD i Velike Britanije prema BiH i stava je da prekid saradnje traje sve dok ambasade SAD i Velike Britanije ne prekinu praksu miješanja u unutrašnje stvari u BiH”, obrazloženje entitetskih vlasti.

Mišljenja su kako američke i britanske diplomate “antidejtonski djeluju” u BiH.

Iz američke ambasade stigla je reakcija: “Današnja najava predsjednika Milorada Dodika da će Vlada RS prekinuti kontakt sa službenim predstavnicima SAD i Ujedinjenog Kraljevstva još je jedan korak na opasnom putu koji je odabrao – putu izolacije i autoritarne vladavine.”

President Milorad Dodik’s announcement today that the Republika Srpska government will stop contact with official representatives of the United States and United Kingdom is one more step down the dangerous path that he has chosen – a path of isolation and authoritarian rule. ????

