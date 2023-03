Dirnete li imovinu, donijeli ste odluku o secesiji RS-a, reis Kavazović je militantan, a znamo šta to znači kod muslimana!

Predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) Milorad Dodik kazao je danas u Banjoj Luci, komentarišući pitanje imovine, da bi eventualno nametanje zakona o ovom pitanju, značilo momentalnu odluku o secesiji RS.

– Imovinu neće dobiti. Znam da pokušavaju da insceniraju preko ovog lažnog (visokog predstavnika op.a.), koji prima platu 24.000 eura, da donese neki zakon na nivou BiH… Istog trenutka je donio odluku o secesiji RS, neka pričaju šta hoće. Istog trenutka neka računaju da će se održati sjednica NSRS-u i ja ću predložiti odluku. Dirnete li imovinu, vi ste donijeli odluku o odvajanju, nije Milorad Dodik. U toku noći ćemo donijeti odluku. Imovina je crvena linija – kategoričan je Dodik.

Ponovio je svoj raniji stav da je “pitanje imovine u BiH riješeno Ustavom BiH i da samo ono što joj je izričito dato, pripada državi, a ostalo entitetima, te da Ustavni sud BiH pokušava da otme imovinu RS-a”.

Dodik je poručio i da nema riječi o konfliktu, a da bi se svaki ulazak na teritoriju RS-a smatrao agresijom.

– Mi nećemo ni milimetra nigdje ući. Mi ćemo RS braniti. RS je naš grunt i naše vlasništvo. Mi se ne pripremamo za rat ali i ne gledamo svijet oko sebe kao ludaci, kao da se ništa ne dešava. Ono što je rekao reisu-l-ulema ga iz vjerskog vođe svrstava u militantnu ličnost. On je militantan jer poziva na oružje. A znamo šta kod muslimana znači militantan, spoj islama i oružja smo gledali u Siriji. On to zastupa, a ne ja – dodao je.

“Bezočni su i bezobrazni”

Dodik je odbacio sankcije koje su SAD uvele funkcionerima iz RS i kazao kako će njegov prijedlog biti da vladajuća koalicija u RS razmotri odnos prema SAD, uz ocjenu da je ponašanje SAD prema ljudima u RS “ponižavajući”.

– Bezočni su i bezobrazni i misle da na svaki način mogu ovdje da utiču. Vidjećemo kako ćemo se odnositi. Moj stav će biti rigorozan, ali ćemo izgraditi i zajednički stav – dodao je Dodik.

Dodik je kazao i da će sljedeće sedmice u Narodnoj skupštini RS-a biti usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS-a.

Ovaj nacrt zakona nalazi se na dnevnom redu aktuelne, druge redovne sjednice NSRS, a od kada je Vlada RS-a utvrdila nacrt, ne prestaju reakcije domaće javnosti, ali i međunarodnih organizacija.

U spornom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS nalazila se nova glava krivičnih djela povrede ugleda i časti, a kleveta je propisana kao krivično djelo i predviđena je novčana kazna do 100.000 KM.

Najavio je da će u narednih sedam do deset dana biti predložen i zakon o neprofitnim organizacijama po uzoru na američki zakon, te da će svaki subjekt koji funkcioniše u RS biti obavezan da prijavi finansijsku podršku od stranih subjekata, ali da niko neće biti “progonjen i zatvaran”, nego će biti predviđene novčane kazne i onemogućavanje daljeg rada.

“Nema LGBT parade”

– Nepotrebno je dignuta galama. Zakon u nacrtu će biti usvojen sljedeće sedmice. Koalicija stoji iza toga. Ovo nije konačan prijedlog, ali vidim da je konačna galama. Mogu nastaviti dan i noć da stavljaju trake na usta i rade šta hoće. Mi nudimo razgovor kad se usvoji nacrt zakona, ne prije toga – kazao je Dodik.

Komentarišući kritike evropskih zvaničnika na ovaj nacrt zakona, Dodik je kazao da 20 evropskih zemalja ima definisanu klevetu kao krivično djelo, te da su kritike u tom pravcu prema vlastima RS – licemjerne.

Kazao je i da očekuje da će organi u tom entitetu onemogućiti bilo kakve manifestacije posvećene LGBT pravima u Banjoj Luci, a koje se najavljuju povodom parade ponosa.

– Očekujem da će nadležni organi RS-a onemogućiti bilo kakvo održavanje u otvorenim ili zatvorenim prostorima – istakao je.

Na pitanje novinara “po kojem osnovu”, Dodik je odgovorio: “Po pitanju naših sloboda”.

– Oni uznemiravaju druge. Ja sam protiv i očekujem da će organi RS-a onemogućiti održavanje takvih manifestacija – dodao je.

