Nikšić: Dodik i Čović spremni da razgovaraju – ne smijemo ubiti tu priliku. Ako se pokaže da smo u krivu, povući ćemo se

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić za Dnevnik D na FTV je na početku kazao kako vlast formira Osmorka – ali zavisno od nivoa.

Što se tiče popunjavanja novog saziva Vijeća ministara BiH, Nikšić smatra da će ko god dođe na tu poziciju, a spreman je da radi i da se dogovara – biti neuporedivo bolji od postojećeg.

„Ako uspijemo pomjeriti stanje za deset posto da bude bolje, to je ogroman pomak – siguran sam da će biti puno više“, kazao je Nikšić i istakao da su svi potpisnici sporazuma spremni da se dogovaraju, rade i pokažu da se može drugačije.

Nikšić je kazao kako je moguće i da nisu u pravu: „Ukoliko se pokaže da ćemo ponovo biti suočeni s blokadama, niko od nas nije rođen ni da bude ministar ni da bude premijer – možemo se povući iz vlasti“.

Evidentno je, kaže, da ćemo na političkoj sceni imati spremnost da se razgovara, dogovara, deblokira, rješavaju svakodnevni problemi građana. Nikšić je naglasio kako su Dragan Čović i Milorad Dodik pokazali spremnost da rade, sarađuju i da se dogovaraju.

„Ne smijemo ubiti tu priliku. Ako se pokaže da smo u krivu – izvinit ćemo se i povući se“, kazao je Nikšić.

Za kandidaturu Sevlida Hurtića je rekao da je rezultat kompromisa Osmorke i SNSD-a: „Dogovorili smo se da Pokret za državu predloži kandidata“. Dodao je kako je ovo primjer da se može dogovoriti oko nekih stvari kad se želi. Nikšić je još poručio kako ne pristaju na optužbe SDA da Hurtić nije predstavnik Bošnjaka.

Što se tiče NATO-a, Nikšić je istakao kako u sporazumu stoji da nastavljaju raditi na svim integracionim procesima u BiH – a jedini integracioni proces u BiH je priča i saradnja sa NATO-om: „Vrlo jasan je stav i Osmorke i HDZ-a BiH – da BiH treba biti članica NATO-a“.

Kad je u pitanju Izborni zakon, kazao je kako su pristali da će ga donijeti: „Vrlo jasna je pozicija HDZ-a BiH, vrlo jasna je i naša. HDZ-u bi bilo prihvatljivo ono što smo govorili da članove Predsjedništva biramo u Parlamentu. To je prvi put da svi iz Federacije dolazimo sa istih pozicija da želimo da biramo članove Predsjedništva. Pa ćemo onda razgovarati sa RS-om možemo li do kompromisa. Ali to ne znači da ćemo odstupiti od principa koje smo postavili“.

Nikšić je ponovio, kad je riječ o ugovoru države s Islamskom zajednicom, da tu nema političke trgovine.

Govoreći o uspostavi vlasti na nivou FBiH, kazao je kako očekuje komplikacije – doći će vrijeme, kazao je, kada će neko ispitati kako je SDA došla do utjecaja u Domu naroda: „Postoji većina u Zastupničkom, postoji većina u Domu naroda – svugdje u svijetu oni koji dokažu da imaju većinu imaju pravo da imenuju mandatara i vladu“.

Što se Refika Lende, Nikšić je podsjetio na 2014. i na to kako se poštuje volja birača, država, sistem – SDP je tada omogućio DF-u da kandiduje potpredsjednika FBiH iz reda srpskog naroda.

SDP nema svog kandidata za potpredsjednika FBiH – Vojin Mijatović to neće biti, potvrdio je Nikšić.

Za neustavni dan RS-a nadležne su institucije, kaže Nikšić i dodaje kako se ne može se očekivati da se preko noći riješi situacija: „Mi sad nismo dio vlasti, ali opet smo mi odgovorni iako je ministar sigurnosti iz SDA i ministar odbrane iz DF-a“.

